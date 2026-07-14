El precio de viajar con mascota: los hoteles de Vigo aplican recargos de hasta 25 euros al día

La hostelería ha entendido desde hace varios años la importancia de las mascotas para sus dueños. Es por eso que numerosas cafeterías y restaurantes de la ciudad permiten la entrada de perros con el único requisito de que no estén sueltos y que no molesten al resto de clientes. Y cada vez también hay más hoteles que son pet-friendly, es decir, permiten a los huéspedes pernoctar en las habitaciones con sus animales de compañía de forma que no sea necesario que los dejen solos en casa durante las vacaciones o viajes de trabajo.

En la mayoría de casos, no obstante, se cobra un suplemento. «Aquí pedimos 25 euros por noche. La única limitación es que si los dueños abandonan las instalaciones del hotel, no pueden dejar al animal solo en la habitación», explica Miguel Rodríguez, responsable de recepción del hotel Zenit. En este caso, si los huéspedes están desayunando o comiendo en el restaurante del hotel, sí pueden dejar a su mascota sola en el dormitorio.

La mayoría de los hoteles ofrecen un pack de bienvenida a los animales. Por ejemplo, el Ipanema, ubicado en Vázquez Varela, que cobra un suplemento de 20 euros, aporta un comedero, bebedero y snacks. En algunos casos, también se le coloca una cama específica para que puedan dormir. El hotel B&B, en la calle Alfonso XII, permite la entrada de mascotas a cambio de 15 euros por noche, la tarifa más baja entre los alojamientos pet-friendly de la ciudad. Y asegura que reciben a diario muchos huéspedes con animales, que nunca les han generado ningún problema. «No hemos tenido ningún conflicto causado por los perros. Pero sí por algunas personas, que se comportan peor», asegura Iago Iglesias, jefe de recepción del hotel B&B.

Por lo general, la mayoría de establecimientos exigen un peso máximo del animal. Entre 15 y 20 kilos suele ser el máximo.

Un matrimonio ourensano vino a pasar el último fin de semana a Vigo y, concretamente, se alojó en el hotel Ipanema. «La experiencia fue muy buena porque no pusieron ningún problema o exigencia. Fue nuestra segunda vez en este hotel. Al llegar a la habitación, había un cazo con agua y un cojín para que se tumbase encima. 20 euros por una noche nos parece algo caro, pero agradecemos mucho que dejen acceder a mascotas, ya que cuesta encontrar hoteles que permitan su entrada a pesar de que cada vez más gente viaja con ello», explican.

Lo que dice la normativa

Hasta hace un tiempo se tendía a pensar que la legislación prohíbe la entrada de animales a bares, restaurante, hoteles y otros negocios. Pero nada más lejos de la realidad. Tanto la ley de Bienestar Animal de la Xunta como la ordenanza municipal son muy claras y dejan la decisión en manos de los propietarios de estos locales. «En restaurantes, bares, cafeterías y semejantes, la entrada y permanencia de animales estará condicionada al criterio del dueño del establecimiento, siempre y cuando no suponga ningún tipo de incomodidad o molestia para los presentes. Será el propietario del animal el responsable de sus actos», reza la ordenanza municipal.

La ley autonómica, no obstante, sí que obliga a mostrar un distintivo en un lugar visible de la entrada del establecimiento que indique que pueden entrar perros en el local.