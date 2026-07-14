Habrá pantalla gigante de la Diputación en Vigo para seguir el España-Francia: «Le doblamos el pulso a Caballero»

Más alternativas para poder vivir el histórico Francia-España de este martes en Vigo. La Diputación de Pontevedra ha recibido, tras varios intentos, el visto bueno del Concello para instalar una pantalla gigante en Praza da Estrela con la que seguir el partido de semifinales del Mundial de esta noche. «Ya avisamos de que no nos iban a parar, le hemos doblado el pulso a Abel Caballero», proclamaba feliz la vicepresidenta del organismo tras una «guerra de las pantallas» prolongada desde el viernes.

Luisa Sánchez asegura que «este logro es fruto de nuestra insistencia por ofrecer a la ciudad una alternativa para vivir un acontecimiento histórico, pero también del enorme respaldo que hemos sentido por parte de los vigueses durante estos días». El precinto de la pantalla para el España-Bélgica por parte de ocho agentes de la Policía Local generó una oleada de comentarios en redes sociales, considerando

«La respuesta de la gente ha sido clara. Los vigueses quieren reunirse, quieren compartir la emoción, animar juntos a España y convertir la plaza de la Estrella en una gran grada al aire libre», añadía en una valoración nada más recibir la autorización. «Hoy gana el sentido común, gana la afición y hoy gana Vigo», añadía invitando a «llenar» la plaza del Nadador, en pleno centro de la ciudad

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Pantalla precintada el viernes en Praza da Estrela. / FdV

Hasta 12 documentos entregados

Sánchez sostuvo que la Diputación ha cumplido «en tiempo y forma» con todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento y detalló que la documentación entregada incluye las declaraciones responsables de la institución provincial, de la empresa instaladora y de la instaladora eléctrica, una memoria técnica firmada por una arquitecta, la certificación de la instalación de la pantalla, el plan de emergencias, los seguros de responsabilidad civil, la autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, los horarios de montaje, la contratación de seguridad privada y un plano con la ubicación de los baños portátiles.

La dirigente popular ironizó sobre el alcance de los requerimientos municipales al afirmar que «solo les faltó pedirnos un cuerno de unicornio», aunque insistió en que la Diputación ha respondido «de forma escrupulosa» a todas las exigencias planteadas.

Con toda la documentación ya presentada, Sánchez manifestó su confianza en que el gobierno local conceda la autorización necesaria para celebrar el evento. «Esperamos que se imponga el sentido común y que el gobierno local envíe esa autorización para que toda la ciudad pueda acercarse a la plaza de la Estrella para apoyar a nuestra selección», afirmó.

La pantalla prevista tendrá seis metros de ancho por tres de alto, con acceso libre y gratuito para el público, según explicó la vicepresidenta provincial.