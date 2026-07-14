Nuevo paso para transformar Praza de España en Vigo: el Concello estudia ya el proyecto entre Pizarro y Puerto Rico

Apenas unas pocas semanas después de que el Concello de Vigo concediese la primera licencia necesaria en la zona 2 (Gran Vía-Honduras-Pizarro) para llevar a cabo la transformación de Praza de España y convertirla en un enclave residencial, verde y semipeatonal, la Gerencia de Urbanismo tiene entre manos otro de los proyectos del ámbito en la zona 3, la comprendida entre Pizarro y Puerto Rico.

En concreto, el consistorio ha iniciado la tramitación del estudio de detalle que debe elaborar la promotora para garantizar la ordenación de todo ese terreno, apoyándose en el trabajo realizado por el estudio Álvaro Romero Arquitectos, que fue elegido entre distintas alternativas evaluadas durante los últimos meses para garantizar una calidad arquitectónica a la altura de las directrices que establece el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo para la zona.

«El estudio de detalle definirá la ordenación volumétrica y la posición de los edificios, así como las condiciones estéticas», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios opara dar cuenta de los «avances» en Praza de España. Se parte de una propuesta con dos bloques de viviendas de planta baja, siete alturas y bajo cubierta. El convenio firmado entre el Concello y los promotores establece, además, que se deben ceder para uso público 800 metros cuadrados hacia Praza de España y 140 hacia Puerto Rico.

Por otro lado, los espacios que se generen en la planta baja de los bloques residenciales deberán ser de uso público y peatonal salvo los portales y el acceso a los garajes, por lo que el 85% de esa superficie será de libre tránsito, con zonas verdes.

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«Esto ya no hay quien lo pare, el proyecto necesita los informes preceptivos, pero cumple con el planteamiento y cesión de espacios, por lo que su implementación permitirá ordenar la parcela contribuyendo a la generación de espacios y a la progresiva peatonalización que buscamos», añadió Caballero