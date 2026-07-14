Nueva fase para hacer realidad la nueva grada de Gol en Vigo: llega el material de la estructura que sostendrá la cubierta

La Liga de Fútbol Profesional confirmaba este martes que el Celta disputará su primer partido de competición oficial esta temporada el domingo 16 de agosto a las 21:30 horas y, ese día, es probable que los espectadores que se den cita en Balaídos puedan comprobar en primera persona un avance significativo en la construcción de la nueva grada de Gol, una obra que avanza «a muy buen ritmo» y que se prepara para una nueva e importante fase, el montaje de la cubierta que coronará la estructura para más de 7.000 espectadores.

Según explicó este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la empresa constructora, Copasa, ha recibido ya en Balaídos las barras y las bolas que, una vez ensambladas, conformarán la malla metálica que sostendrá la cubierta de la grada. El procedimiento de montaje es el ya realizado con la grada de Marcador, debiendo montar en el suelo la estructura y, una vez estén preparados tramos extensos de la misma, se izarán con una grúa sobre la bancada, un hito que se realizará a lo largo de agosto.

«Ya no hay quien pare el nuevo Balaídos», declaró exultante Caballero sobre una de las fases de la construcción que será más visible para los aficionados. Asimismo, está todo preparado para que, aunque la grada no esté concluida en su totalidad, cerca de 800 personas la puedan estrenar en el partido entre Celta y Osasuna al estar habilitadas las primeras filas, que sustituyen a la grada supletoria que funcionó la pasada temporada.

La Diputación destaca su aportación

Sobre la nueva grada de Gol también se pronunció la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, celebrando los «importantes avances» de la obra y reivindicando la aportación de 13 millones que realiza la institución provincial, un 50% del presupuesto. Sánchez pide, además, al Concello que remita las certificaciones de los trabajos para seguir liberando los fondos que ha reservado para el proyecto.

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«Proyectos como el de la grada de Gol demuestran la ambiciosa apuesta de este gobierno de la Diputación por Vigo, es fácil encontrar financiación provincial entre las principales obras en ejecución en la ciudad», subraya Luisa Sánchez, mencionando el parque infantil de la Finca Matías o la reconstrucción de la piscina de Teis.