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Herido un trabajador tras caerse de una grúa en la calle Areal

Bomberos, sanitarios y medios policiales se trasladaron hasta el lugar del accidente

El suceso movilizó al 061 y a otros servicios sanitarios.

El suceso movilizó al 061 y a otros servicios sanitarios. / Marta G. Brea

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R. V.

Vigo

Un operario resultó herido en la mañana de este martes tras resultar herido al caer de una grúa en la zona de la calle Areal. El suceso ocurrió en torno a las 10.00 horas y movilizó a un amplio equipo de emergencias entre los que se encontraban los bomberos, los servicios sanitarios y la Policía Local y Nacional, que, como es preceptivo, se encargará de investigar las circunstancias del siniestro.

Ocurrió en unas obras que se están realizando en un callejón cerca de la estación de tren de Guixar y, tras recibir la alerta por parte de un particular que avisaba de caída de una grúa y de que el trabajador afectado estaba inconsciente, el 112 movilizó un dispositivo que se dirigió hasta el punto para averiguar lo sucedido y asistir al operario herido, que según señalaron después se encontraba consciente.

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Los bomberos del parque municipal de Teis tuvieron que intervenir en el operativo. El herido fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, según confirmó el 112.

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