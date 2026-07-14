Los gigantes de la construcción en España ponen sus ojos en una de las grandes obras de Vigo: Zona Franca evaluará nueve propuestas con 16 empresas implicadas

Aunque cada vez son más los concursos licitados por las administraciones públicas que quedan desiertos al no resultar las condiciones económicas interesantes para las empresas, los grandes proyectos que cuentan con presupuestos millonarios suelen atraer el interés de los «gigantes» de la construcción en España y esto es lo que ha sucedido con uno de las actuaciones «estrella» que ha activado el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en la ciudad olívica, el futuro centro de negocios «Vgo TIC Global Hub» en la parcela comprendida entre las calles López Mora, Tomás Alonso y Arquitecto Pérez Bellas.

Con un presupuesto de licitación de casi 48 millones de euros, se han interesado por ejecutar la obra un total de 16 constructoras, cuatro en solitario y doce agrupadas en distintas uniones temporales que hacen que Zona Franca deba evaluar en las próximas semanas un total de nueve ofertas, según refleja la relación de licitadores que acaba de hacer pública la entidad tras cerrarse este lunes el plazo de presentación de propuestas.

Está en liza, por ejemplo, la constructora Civis Global, que se impuso en el primer concurso (de 5,7 millones de euros) lanzado por Zona Franca para tratar de acelerar la rehabilitación del edificio número 4, en el que está prevista la incubadora de empresas de alta tecnología, al estar en juego una subvención de fondos europeos que hace que el proyecto deba estar en marcha antes de octubre de 2027. El contrato, eso sí, está pendiente de firma tras la presentación de un recurso de una constructora excluida.

Junto a Civis Global que aspira al doblete en López Mora, se postulan también en solitario para la actuación reconocidas sociedades del sector como Acciona, Copasa y Oreco Balgón, mientras que las cinco propuestas planteadas en una UTE son las siguientes: Vías y Construcciones-Ogmios Proyecto, Abecona-Xestión Ambiental de Contratas-Extraco, Dragados-Construcciones Ramírez, Prace, Servicios y Obras-Constructora San José y Construcciones Sánchez Domínguez-Sando-Citanias Obras y Servicios.

Ahora será el turno de los técnicos de Zona Franca, que deberán comprobar en primer lugar si las ofertas trasladadas reúnen correctamente toda la documentación antes de examinar, por un lado, la propuesta técnica para la reforma del conjunto edificatorio y, por otro, las condiciones económicas que plantean.

La envergadura del concurso invita a pensar que la resolución no será rápida, ya que además hasta final de año está previsto que se acometan las demoliciones necesarias para dejar el terreno preparado para que la adjudicataria asuma la rehabilitación de los inmuebles y la urbanización de todo el entorno, al contemplarse, además del centro de negocios donde está previsto el desembarco de firmas como Sparc o Indra, la creación de una gran plaza pública, un aparcamiento o elementos de movilidad vertical.

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Una vez empiece a trabajar la adjudicataria, dispondrá de un plazo de dos años para tener listos los trabajos, aunque también deberá estar disponible otros 48 meses para realizar acondicionamientos interiores que demanden las empresas que se asienten. Todo apunta si se cumple el cronograma que será una realidad en la primera mitad de 2029, convirtiendo la zona no solo en un «hub» de negocios, sino también en un espacio de encuentro ciudadano tras años cerrado.