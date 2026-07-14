Estudiantes ante la Delegación de la Xunta: «Xa que non podemos ensaiar no conservatorio superior, ensaiamos aquí»

Un trío de música folk gallega toca bajo el Sireno. Un quinteto de instrumentos de metal hace lo mismo, muy cerca, en la Praza da Princesa. Junto a la entrada de la tienda de Zara, se turnan dúos de violín. En el acceso al Museo de Arte Contemporánea, deleitan a los presentes una pianista y un tubista, elegantemente vestidos. Y, junto a cada una de estas agrupaciones, hay dos sillas vacías que intrigan a los curiosos. «Reservado. Praza de conserxaría amortizada pola Xunta», se lee en el cartel apoyado en una de ellas. «Reservado. Praza de administración amortizada pola Xunta», figura en la otra.

«Están valeiras, porque así o quere a Xunta de Galicia e, con elas, valeira tamén a vida do noso conservatorio, os ensaios, as clases, os exames, as horas que moitas e moitos de nós necesitamos para formarnos como profesionais da música», reprocha una de las alumnas del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMVigo) que este martes se manifestaron por el centro de la ciudad contra la eliminación de dos plazas de la Relación de Puestos de Trabajo del centro —una de las tres de conserjería y una de las dos de administración—. Entre estudiantes, profesores y miembros de la comunidad educativa, acudieron más de doscientas personas a la cita, apoyada también por Erguer, Fervenza Estudiantil, CC OO y CIG. Pidieron el apoyo de la ciudadanía con una recogida de firmas.

Alumnos, profesores y miembros de la comunidad educativa del CSM Vigo celebraron este martes una jornada reivindicativa en el centro de Vigo. / Alba Villar / FDV

«Xa que non podemos ensaiar no CSMVigo, ensaiamos aquí», llevaron por lema Asociación de Estudantes do Conservatorio de Vigo (Aecosvi), convocatoria de las artísticas y armoniosas protestas que salpicaron en la mañana del martes el entorno de la Rúa do Príncipe y que confluyeron en una batucada en La Farola, previa a una sonora marcha hasta Praza da Estrela. Allí, ante la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia, llamaron la atención con sus pancartas, cánticos y una ruidosa banda reivindicativa.

«Non nos pecharán», «A música non se apaga», «Fóra recortes» o «Queremos todo o noso horario», fueron algunas de las consignas que se pudieron leer en las pancartas de un alumnado que teme que esta reducción de personal pueda afectar al horario del centro en el que se forman. «Hai un xeito moi cómodo, case elegante, de recortar en cultura, en ensino, no sector público en xeral. E é este: quitar recursos e confiar en que a xente aguante. Confiar en que malvivamos. En que amañemos o traballo como poidamos...», lamentaron en su manifiesto.

Advirtieron sobre un servicio administrativo «desbordado» con la gextión de las matrículas e «o resto do persoal tivo que arrimar o ombreiro». «Xa abonda de recortar en silencio e logo falar de 'xoias' en público. Abonda de afogar ao sector público pouco a pouco», reprochó Xoán Lois Fernández, secretario de Aecosvi y representante de los estudiantado en la Xunta de delegadas e delegados do CSMV. «Chegou o momento de parar os pés a estes recortes. Abonda xa de afogar á ensinanza pública. Isto non se pecha coa marcha de hoxe», añadió. «Tocaremos ata facernos escoitar», prometían en una pancarta.