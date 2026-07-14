La estación de Vigo-Urzáiz resiste el fin de los bonos y mantiene el podio nacional de viajeros por tren: supera los 200 en cada uno de Media Distancia

Sin la actividad a lo largo del día que necesitan los viajeros, pero con unos picos que le sitúan como una de las más concurridas de toda España. La estación de Vigo-Urzáiz se ha consolidado en el podio en tráficos de Media Distancia a pesar de su limitada oferta, la precaria situación del tren gallego y el fin de los abonos gratuitos. Así lo ratifican los datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) quien en 2025 registró 1.468.868 pasajeros en 7.330 frecuencias en la principal terminal de la ciudad. La media de 200,39 usuarios en cada convoy supone un retroceso respecto a las 232,87 y 229,04 registradas en los dos ejercicios completos con esta medida.

La cifra de Urzáiz se sitúa por delante solo de dos estaciones que juegan en otra liga en cuanto a capacidad y frecuencias, según los datos del PISERVI recientemente actualizados. Madrid-Chamartín, puerta de entrada del AVE gallego a la capital contabiliza 2.620.709 viajeros en 10.704 servicios de Media Distancia o Regionales. La espectacular ocupación de 244,83 usuarios por frecuencia llega gracias al corredor de Avant con Segovia y Valladolid, uno de los más usados de toda España.

En segundo lugar queda la otra gran «capital dormitorio» de Madrid; el de Toledo con 2.029.277 pasajeros en 9.647 frecuencias, representando 210,35 de media en un servicio que no tiene ninguna parada intermedia. Esto contrasta con el caso vigués, donde esas más de 200 personas se reparten con hasta una decena de estaciones en el Eje Atlántico hacia A Coruña, lo que reduce el número de plazas disponibles.

En general casi todas las estaciones registraron caídas importantes respecto al récord de 2024 debido al fin de las bonificaciones implantadas por el Gobierno en verano de 2022. Gracias a ello el precio dejó de ser un factor limitante para utilizar el tren rápido del Eje Atlántico y Urzáiz comenzó a ser el gran nodo de transportes que diseñó Thom Mayne. En aquel primer ejercicio —aún con efectos del COVID y con solo un cuatrimestre de descuentos— se lograron 1.126.269 viajeros en 7.054 frecuencias. En los dos siguientes se ejemplificó el principal problema: no había mayor capacidad de crecimiento.

Los pasajeros se dispararon un 40% en 2023 (1.622.975) en solo 32 frecuencias más. Y en 2024, el récord con 1.648.053 al mantenerse las escuetas 68 frecuencias semanales (10 en días laborables y nueve en sábados y domingos) con las que se inauguró la línea una década atrás. El único crecimiento en ese sentido fue el traslado del primer regional madrugador desde Guixar por las obras en la estación de Redondela, aunque éste en realidad no supera la treintena de ocupantes por servicio debido a su horario.

Líder en viajeros por tren de toda Galicia

La sustitución de los Alvia por AVE en la ruta con Madrid contuvo la caída en las estadísticas de Urzáiz el pasado año. Pese a registrar menos frecuencias por el corte ferroviario de los incendios de agosto, el número de viajeros creció un 15% en los servicios de Larga Distancia, pasando su ocupación de 128,28 a 151,29 pasajeros, el equivalente a un A320 de Iberia.

El rodeo por Santiago hace que la capital gallega (218,24 viajeros) y A Coruña (208,29) presenten mejores cifras en esta magnitud, siendo capaces de llenar un Avril de 507 plazas casi en solitario. Sin embargo, Urzáiz cuenta con una ventaja en el cómputo global: a sus andenes llegan solamente los S-121 de 285 butacas (que suelen ser el doble al circular con refuerzos) en los trenes de Media Distancia.

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Esto implica que todas las frecuencias tienen más capacidad que los regionales que llegan a Guixar (64,1), Vilagarcía (72,14) o las otras dos ciudades, donde este tráfico cae a 161,32 y 136 usuarios respectivamente. De esta manera en una sola salida desde la principal estación viguesa se registran casi tantos pasajeros como en un día entero en Lugo (88.329 en todo el año entre todos los tráficos) o Ferrol, con 78.779 sin contar el FEVE.