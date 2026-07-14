Las entradas para el concierto de Abraham Mateo en Vigo ya tienen fecha de venta

La cuenta atrás para la venta de las entradas para ver de cerca el espectáculo que Abraham Mateo tiene preparado, uno de los conciertos más esperados del verano en Vigo, ya tiene fecha marcada en el calendario. Como es habitual en los eventos musicales celebrados en el auditorio de Castrelos, las reservas se distribuirán en dos turnos.

Por la mañana, entre las 9.00 y las 14.00 horas, se pondrán a disposición del público 2.000 billetes para retirar de manera presencial en el recinto vigués y 500 de forma online. El mismo reparto se repite por la tarde. Desde las 16.00 hasta las 21.00 horas, saldrán otras 2.000 reservas presenciales y 500 a través de internet, completando así las 5.000 localidades disponibles para la zona reservada.

Cada persona podrá retirar un máximo de cuatro entradas, pero será obligatorio presentar el DNI de todos los asistentes, ya que las entradas serán nominativas. Esto significa que cada reserva estará vinculada a una persona concreta y solo podrá ser utilizada por quien figure en ella, por lo que no será posible su cesión o posterior venta.

Con este sistema, el Concello de Vigo busca garantizar un reparto más equitativo de las localidades y evitar la reventa o el uso fraudulento de las entradas, una fórmula que aplica de manera habitual en los multitudinarios conciertos del famoso espacio al aire libre de la ciudad olívica.

Las 5.000 reservas para acceder a la platea del concierto que el cantante ofrecerá el viernes 7 de agosto, a partir de las 22.00 horas, saldrán a la venta el próximo miércoles 22 de julio. El gaditano llega a Vigo para presentar un espectáculo en el que repasará algunos de los mayores éxitos de su carrera. Lo hará en una noche que volverá a convertir el auditorio de Castrelos en uno de los epicentros culturales de la ciudad.