La Diputación presenta la documentación para instalar la pantalla gigante y espera la autorización del Concello

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, aseguró este martes que el organismo provincial ya ha remitido al Concello toda la documentación requerida para obtener la autorización que permita instalar una pantalla gigante en Praza da Estrela con motivo de la semifinal del mundial entre España y Francia.

Sánchez sostuvo que la Diputación ha cumplido «en tiempo y forma» con todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento y detalló que la documentación entregada incluye las declaraciones responsables de la institución provincial, de la empresa instaladora y de la instaladora eléctrica, una memoria técnica firmada por una arquitecta, la certificación de la instalación de la pantalla, el plan de emergencias, los seguros de responsabilidad civil, la autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, los horarios de montaje, la contratación de seguridad privada y un plano con la ubicación de los baños portátiles.

La dirigente popular ironizó sobre el alcance de los requerimientos municipales al afirmar que «solo les faltó pedirnos un cuerno de unicornio», aunque insistió en que la Diputación ha respondido «de forma escrupulosa» a todas las exigencias planteadas.

Con toda la documentación ya presentada, Sánchez manifestó su confianza en que el gobierno local conceda la autorización necesaria para celebrar el evento. «Esperamos que se imponga el sentido común y que el gobierno local envíe esa autorización para que toda la ciudad pueda acercarse a la plaza de la Estrella para apoyar a nuestra selección», afirmó.

La pantalla prevista tendrá seis metros de ancho por tres de alto, con acceso libre y gratuito para el público, según explicó la vicepresidenta provincial.

Durante su comparecencia, Sánchez elevó el tono de sus críticas hacia el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al considerar que el conflicto «ya no va de poner una pantalla», sino del modelo de ciudad. A su juicio, el regidor pretende «convertir el veto permanente en una forma de hacer política» e impedir que la Diputación impulse iniciativas en Vigo.