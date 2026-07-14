¿De quién depende el regreso de los conciertos a los chiringuitos de Vigo?: Concello y Xunta se pasan la pelota sobre su autorización

Del debate social al político. La prohibición de los conciertos en los chiringuitos de Vigo ha alcanzado nuevas cotas, tras la indignación entre propietarios de los chiringuitos y artistas el conflicto se ha elevado a una nueva instancia. Concello y Xunta se pasan el testigo de la responsabilidad de autorizar la vuelta de la música a la primera línea de playa.

Este martes el Concello ha emitido un comunicado donde dice tener la «voluntad» de que las actuaciones «se desarrollen con normalidad», pero «siempre dentro de la legalidad». Para ello trasladará a aquellos chiringuitos que se encuentran en un territorio regulado por la Lei de Costas que tendrán que solicitar la autorización para la celebración de conciertos ante la Xunta de Galicia.

De esta forma se busca dar una solución para aquellos chiringuitos situados en la zona conocida como de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) o bien aquellos que se encuentran en la zona de servidumbre de este DPMT que es competencia de la Xunta. Sin embargo, esa mayoría afectada saca a relucir que existe también una minoría para la que el Concello no ha propuesto una solución por el momento.

Concierto en un chiringuito de Samil. / Pedro Mina

Una vez recibida la autorización de la Xunta el Concello hará lo propio para permitir recuperar las actividades culturales y de ocio con las que se posicionan de forma «inequívoca» aunque «siempre dentro del estricto cumplimiento de la ley», insisten.

Debe incluirse en los pliegos

En cambio la Xunta de Galicia se desmarca de la tesis del Concello. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente aseguran que autorizan la ocupación de DPMT para «un servicio de comidas y bebidas», apuntan. Así, las actividades a mayores que se realicen en los chiringuitos son «competencia del Concello» por lo que su regulación depende de ellos.

Añaden que el gobierno municipal podría haber solicitado este tipo de actividades en el plan de explotación y hubiesen sido aprobadas «sin ningún problema», en caso de que se hubiera tramitado en los pliegos. Señalan que la Policía Local, y no los vigilantes de costas, son los encargados del control y cumplimiento de las actividades autorizadas tal y como se anuncia en la notificación que se hizo llegar a los concesionarios anunciando el cese de los conciertos.

«Si el Concello quisiera permitir este tipo de eventos, podría haberlo hecho, exactamente igual que hizo el de Nigrán», recuerda en referencia a las condiciones que explicó ayer FARO con los ejemplos de Patos, Panxón y Area Fofa. «Al no hacerlo, las actividades quedan sometidas a la normativa municipal», apuntan.

Es por ello que reclaman a Praza do Rei que modifique el plan actual para poder incorporarlas a la gestión. «En ningún caso son los concesionarios los que tienen que dirigirse a la Administración autonómica, ya que la competencia para regular estas actividades corresponde al Concello de Vigo al asumir voluntariamente la gestión de los servicios de temporada», añaden