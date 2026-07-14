Obras
El Concello de Vigo inicia otra humanización en Coia y avanza más proyectos similares: «Tenemos esa vocación»
La renovación integral de la rúa Mondariz supondrá un desembolso de 780.000 euros
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, puso este martes la primera piedra de la humanización de la rúa Mondariz, un proyecto que supondrá un desembolso de 780.000 euros y que estará rematado a finales del año que viene, al contemplar los pliegos un plazo de ejecución de cinco meses. Esta actuación en Coia no es la única, además, que el Concello tiene en marcha en el populoso barrio, donde también intervendrá para reformarlas integralmente en las calles Soutomaior y Tomiño, mientras que en paralelo también se ejecutan sustituciones de las conducciones de abastecimiento y saneamiento en las calles A Guarda, Pontecesures, Cuntis y Porriño.
«Es una transformación total, de altísimo standing porque tenemos la vocación de realizar humanizaciones y seguiremos aquí en Coia y en otros lugares», destacó Caballero en su visita a la rúa Mondariz. Detalló que se plantará diez árboles nuevos, se renovará el mobiliario urbano con bancos y habrá nueva iluminación, además de la reordenación de la zona de aparcamiento.
En Coia, el Concello tiene en marcha también la redacción del proyecto para convertir la zona del Rocío en un espacio semipeatonal mezclado con diferentes creaciones de arte urbano.
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