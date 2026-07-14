Camposancos activa su «milla de oro» del automóvil con cuatro días de descuentos

La carretera de Camposancos vuelve a reivindicar su peso como uno de los grandes escaparates de la automoción en Vigo. Doce concesionarios de la zona pondrán en marcha desde este miércoles la tercera edición de la Feria del Automóvil, una cita que se celebrará del 15 al 18 de julio y que reunirá en un mismo entorno más de 16 marcas con ofertas especiales de verano.

La feria nació hace aproximadamente tres años como una acción conjunta entre los gerentes de las concesiones de Camposancos. La idea era sencilla: aprovechar la elevada concentración de marcas y exposiciones en una misma zona para ofrecer al cliente una propuesta comercial más amplia y competitiva. Tras el éxito de afluencia y ventas de las dos primeras ediciones, los concesionarios repiten ahora el formato con una novedad relevante: la feria crece de tres a cuatro días.

Entre los establecimientos participantes figuran Hyupersa, Balpersa, Resnova Motor, Galmotor, Celtamotor, Louzao, Grupo Breogán, Sibuscascoche, Breogán Ocasión y Zina Móvil, entre otros operadores de la zona. La organización subraya que la principal ventaja para los visitantes será poder comparar en poco tiempo modelos, tecnologías y precios de distintas marcas sin tener que desplazarse por diferentes puntos de la ciudad.

Los concesionarios aseguran que han solicitado a sus centrales un esfuerzo adicional de incentivos para reforzar las condiciones comerciales durante la feria. Según la nota de la organización, los descuentos podrán alcanzar el 25% en vehículos eléctricos y el 28% en gama híbrida, además de ofertas específicas en modelos de kilómetro cero y seminuevos.

La cita llega en un momento de cambio en la movilidad, con un mercado cada vez más diversificado entre vehículos de gasolina, híbridos, enchufables y eléctricos. «Tenemos un modelo, una tecnología para cada persona, cada familia. En los concesionarios no tenemos dudas. Híbridos, enchufables, eléctricos, gasolina… Nunca ha habido tantas posibilidades diferentes y tanta capacidad para adaptarse a las necesidades de cada particular», defienden desde la organización.

El sector destaca también el avance tecnológico de los nuevos modelos, especialmente en materia de seguridad y comodidad, fruto de las inversiones en investigación y desarrollo de las marcas. La feria busca precisamente ayudar a despejar dudas a quienes estén valorando la compra de un vehículo en un momento en el que las opciones disponibles se han multiplicado.

Más allá del impacto comercial de estos cuatro días, los concesionarios reivindican el peso económico de Camposancos dentro de la automoción viguesa. La zona concentra más de 700 empleos directos y una facturación global superior a 280 millones de euros, cifras que explican que el sector hable ya de la «milla de oro» del automóvil en Vigo.