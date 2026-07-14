El BNG de Vigo exige a la Xunta que rectifique los «recortes» de personal en el Conservatorio Superior de Música
Reclama al Gobierno gallego que reponga los puestos de personal administrativo y de conserjería eliminados
El BNG de Vigo reclama a la Xunta de Galicia que rectifique los «recortes de personal» en el Conservatorio Superior de Música (CSMVigo) de la ciudad olívica, ya que entienden que provocará «un colapso de horarios y la pérdida de horas de ensayo» para los alumnos. En la nueva Relación de Puestos de Trabajo se elimina una de las dos plazas de personal administrativo y otra de las tres de conserjería.
En un comunicado, la formación nacionalista ha apoyado las movilizaciones llevadas a cabo este martes por alumnos y comunidad educativa del centro ya que sostienen que la reducción del personal les «privará de oportunidades» para poder estudiar.
«Que o PP pretenda maquillar o desmantelamento que eles mesmos provocaron con medidas insuficientes só demostra a súa nula vontade política co ensino público», reprocha el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, quien ha cuestionado las medidas anuncias por el Gobierno gallego, al considerarlas una «tomadura de pelo».
«Parches»
«Pretender que o principal referente de estudos musicais superiores do sur de Galiza poida funcionar con normalidade con parches e sen o persoal necesario é un despropósito», censuró Igrexas.
Para él, la «única solución» pasaría por recuperar de forma «íntegra» el personal del Conservatorio y no con «anuncios de propaganda» para salir al paso en los medios de comunicación.
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Así será la revolución que vivirá el frente litoral de Vigo en Teis: alquileres «tasados» durante 75 años, calidad arquitectónica, vida comercial, grandes dotaciones públicas y un bosque
- El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Condenan al Sergas por la extirpación «a ciegas» del útero a una joven de 33 años en Vigo