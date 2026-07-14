El BNG de Vigo exige a la Xunta que rectifique los «recortes» de personal en el Conservatorio Superior de Música

El BNG de Vigo reclama a la Xunta de Galicia que rectifique los «recortes de personal» en el Conservatorio Superior de Música (CSMVigo) de la ciudad olívica, ya que entienden que provocará «un colapso de horarios y la pérdida de horas de ensayo» para los alumnos. En la nueva Relación de Puestos de Trabajo se elimina una de las dos plazas de personal administrativo y otra de las tres de conserjería.

En un comunicado, la formación nacionalista ha apoyado las movilizaciones llevadas a cabo este martes por alumnos y comunidad educativa del centro ya que sostienen que la reducción del personal les «privará de oportunidades» para poder estudiar.

«Que o PP pretenda maquillar o desmantelamento que eles mesmos provocaron con medidas insuficientes só demostra a súa nula vontade política co ensino público», reprocha el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, quien ha cuestionado las medidas anuncias por el Gobierno gallego, al considerarlas una «tomadura de pelo».

«Parches»

«Pretender que o principal referente de estudos musicais superiores do sur de Galiza poida funcionar con normalidade con parches e sen o persoal necesario é un despropósito», censuró Igrexas.

Para él, la «única solución» pasaría por recuperar de forma «íntegra» el personal del Conservatorio y no con «anuncios de propaganda» para salir al paso en los medios de comunicación.