Amor en tiempos de guerra: la historia de dos jóvenes iraníes que se conocieron en Vigo

A veces el amor surge donde menos te lo esperas. Nima Shahriyari y Tara Shafaroodi llegaron a Vigo con un objetivo muy distinto al de enamorarse. Los dos jóvenes, de 23 y 24 años respectivamente, nacieron en Irán y, aunque pertenecen a distintas ciudades, sus casas en el país de origen están «relativamente cerca». Sin embargo, nunca se habían cruzado allí. Fue Vigo, un lugar completamente ajeno a los dos, el que terminó uniendo sus vidas.

Ambos aterrizaron en la ciudad olívica para aprender un nuevo idioma a través del programa LCA (Lengua, Cultura y Adaptación a la Universidad Española), una iniciativa de Campus Spain en colaboración con la Universidade de Vigo que prepara a estudiantes internacionales para continuar su formación en España. Lo que no imaginaban era que, además de hablar castellano y adaptarse a una nueva cultura, encontrarían a la persona con la que compartir ese camino.

Su historia de amor creció mientras trataban de construir un futuro lejos de casa. Pero ese futuro no estaba exento de dificultades. Durante semanas, vivieron con la angustia de no poder comunicarse con sus familias debido a la complicada situación que atravesaba su país, derivada del ataque de Estados Unidos e Israel. Pasaban los días y la incertidumbre permanecía. «Es difícil no tener contacto con tu familia y tus amigos y no recibir ni solo un mensaje durante más de un mes», lamenta Nima.

La pareja de jóvenes iraníes en el parque Camilo José Cela de Vigo. / Pablo Gamarra

Sin embargo, los iraníes ya habían vivido previamente esa situación de primera mano antes de coger el vuelo que les cambiaría la vida. «Yo estaba allí cuando ocurrió la primera guerra entre Irán e Israel, que duró 12 días», rememora el joven. Escapando del conflicto, se mudó junto con su familia a una casa que tenían en un pueblo, más alejado de la urbe.

Por su parte, Tara también residía en Irán cuando el trágico acontecimiento tuvo lugar. No pudo viajar de manera directa a España porque no había posibilidad de un vuelo directo, por lo que tuvo que hacer escala en Turquía.

La coordinadora del programa de Campus Spain, Macarena Martínez, destaca que supieron mantener la calma y continuar con sus estudios pese a la gran carga emocional que suponía desconocer el estado de sus familias. «No sabían ni siquiera si sus familias estaban bien o no», recuerda Martínez.

Fue tiempo después cuando finalmente pudieron comprobar que sus seres queridos estaban bien. «Ahora la situación está mejor, pero no mucho», señala Nima. «Es muy difícil durante estos tiempos porque extrañas mucho a tu familia», confiesa el joven.

Vista al frente

Lejos de su país y sin posibilidad de regresar por ahora, ambos han decidido mirar hacia adelante. «No podemos volver a Irán, tenemos que quedar aquí», expresa Tara. Aunque le gustaría regresar algún día, ya sea para visitar a su familia o para desarrollar allí su carrera profesional, ahora su prioridad es formarse en España.

Los planes académicos de la pareja tomarán caminos distintos. La joven quiere estudiar Gestión de la Construcción en Barcelona, mientras que su novio todavía duda entre estudiar Odontología o Farmacia, «en función de los resultados». El destino lo tiene claro: Santiago de Compostela. La distancia podría convertirse en un nuevo desafío para la pareja, pero ninguno se muestra dispuesto a perder la ilusión. «Me parece que podemos viajar mucho», concluye Tara con una sonrisa.