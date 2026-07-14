¿Por qué gana viajeros el aeropuerto de Vigo sin Ryanair? Peinador cierra su mejor primer semestre desde 2008

Lo que Ryanair te quita, Vueling te lo devuelve aunque sea durante 35 días. El aeropuerto de Vigo ha cerrado el primer semestre del año con las mejores cifras de las últimas décadas, concretamente desde 2008, cuando se elevaba a 674.697 usuarios. En los primeros seis meses de 2026 pasaron por Peinador 543.912 pasajeros, lo que supone un alza del 4,12% respecto al mismo periodo del año anterior.

Todo ello a pesar de no contar con vuelos internacionales después de la huida de Ryanair apuntando a las tasas de Aena o la desaparición de rutas como Valencia y Palma de Mallorca en estos meses. Y es que si las obras de hace dos años en Peinador elevaron al aeropuerto de Santiago a sus máximos históricos, esta vez el flujo se ha invertido.

Los inusuales refuerzos en la ruta a Barcelona durante los meses de abril y mayo por el cierre de Lavacolla han permitido que la terminal olívica registre unas cifras impensables durante el invierno. La subida del 4,1% en este primer semestre permite superar las estadísticas previas a la llegada del AVE (532.270 en 2023) y las de hace una década, cuando la terminal presumía de más de diez destinos internacionales.

La ruta de Madrid sigue siendo el sostén de Peinador, aprovechándose en parte de las incidencias relacionadas con el tren. Los 357.403 pasajeros suponen una leve mejora (+0,5%) respecto a un 2025 en el que todavía no estaba desplegada por completo la oferta de Renfe con los trenes Avril. De esta forma, tren y avión compiten de forma virtuosa, logrando además alcanzar Air Europa (75,5%) e Iberia (84,24%) ocupaciones más que notables.

Pero el gran salto llega con la ruta más castigada durante el trienio anterior. Los vuelos a Barcelona pasaron de rozar su récord a la absoluta desidia, perdiendo la conexión diaria durante el invierno. El incremento de frecuencias de esta primavera permitió superar los 50.000 pasajeros en estos meses, arrojando una subida del 32,2% hasta los 111.666 viajeros en el semestre. Vueling parece haber tomado nota de que en Vigo, si se ofrece, hay demanda, ya que ha aumentado las plazas también con más de 4.000 en junio.

Le siguen en este resurgir del aeropuerto de Peinador las islas más afortunadas para la ciudad. La firme apuesta de Binter arroja un crecimiento del 137% hacia Tenerife-Norte, con casi 36.000 pasajeros en esta mitad del año. Por poner en contexto, en 2022 eran los que se lograban en todo el ejercicio. En Gran Canaria el crecimiento es más tímido, hasta los 25.000 viajeros, pero manteniendo ocupaciones del 80%

Un junio de caídas en Galicia

El sexto mes del año no ha sido especialmente bueno para los aeropuertos gallegos. Y en ese contexto, el de Vigo ha demostrado una vez más su resiliencia. Pese al estreno de las rutas de Nueva York, Cork, Ámstedam o Marrakech, el aeropuerto de Santiago sigue pagando el cierre de la base de Ryanair y se dejó un 10% de su tráfico 277.649 pasajeros. En el de A Coruña, una vez finalizados los contratos que le permitían volar a Málaga, Valencia o Londres, un 1,5% hasta los 107.799 viajeros.

En Vigo la caída se limita a medio millar de usuarios (0,46%) hasta los 93.982 usuarios. Todo ello con tres rutas menos (Londres, Palma de Mallorca y Valencia) y con una ocupación que se mantiene por encima del 85,2%. El número de operaciones se recuperó (1.213 y +6%) mientras que el de mercancías se desplomó este mes casi un 67%; aunque en el acumulado anual continúa en el top-10 peninsular con 590.726 toneladas, un 145% más que en el inicio de 2025.