Vithas Vigo es el único hospital privado gallego que hace cirugía robótica de colon y recto de alta complejidad

Vithas Vigo es el único hospital privado de Galicia capaz de realizar cirugías robóticas de cáncer de colon y recto de alta complejidad, según destaca el centro a través de un comunicado. Explica que es posible gracias a la plataforma robótica Da Vinci de última generación, incorporada este mes de marzo, y un equipo de cuatro cirujanos del aparato digestivo con entrenamiento avanzado en cirugía robótica. Tres de ellos, además, están especializados en coloproctología —colon, recto y ano—.

El hospital asegura que la asistencia del robot Da Vinci en el cáncer colorrectal se convierte en «diferencial» frente a otros abordajes convencionales, cuando el tumor se localiza en regiones anatómicas de difícil acceso, como puede ser el recto bajo, confinado en el interior de la pelvis.

Sostiene que «la visión 3D y con diez aumentos del Da Vinci aporta al cirujano el acceso, movilidad y precisión milimétrica para la extirpación del tumor, con disecciones y suturas de extrema finura, que ayudan a preservar los tejidos sanos circundantes, nervios y vasos sanguíneos durante la reconstrucción del tránsito intestinal». «Esto se traduce en una mejora sustancial de la calidad de vida del paciente, que en muchos casos logra preservar sus esfínteres y evitar la necesidad de estomas y bolsas de colostomía definitivas», subraya.

El centro de Vía Norte fue pionero en la sanidad privada gallega en aplicar la robótica a la cirugía transanal en tumores de recto —conocida como Transanal Minimally Invasive Surgery, Tamis—. Resalta que este abordaje se lleva a cabo en muy pocos hospitales y detalla que «consiste en operar y resecar pólipos de recto o cánceres de recto en estadios precoces, a través del ano». Cuenta que el Da Vinci «permite tratar casos complejos con tumores más grandes o en localizaciones difíciles, consiguiendo mejores suturas de la pared del recto y mejores resultados», con lo que se evitan incisiones abdominales y se reduce el riesgo de infecciones y acelera la recuperación, al tiempo que se preservar la función del esfínter anal y se reduce el riesgo de incontinencia fecal.

Suelo pélvico

Vithas Vigo subraya que también es el único hospital privado de Galicia que aplica el sistema Da Vinci a la cirugía de suelo pélvico en prolapsos de recto, «una patología de alta prevalencia en la mujer que provoca síntomas como estreñimiento, dificultades defecatorias, incontinencia fecal o urinaria y dolor pélvico».

«El robot nos da capacidad de maniobra y precisión en espacios reducidos y estrechos, como en el recto, en donde es complicado extirpar el tumor y reconstruir el tránsito intestinal, porque estamos muy próximos al ano», señala el cirujano coloproctólogo Alberto Parajó. «En muchos casos, conseguimos preservar los esfínteres y evitar la necesidad de estomas, algo que con la laparoscopia es más difícil, sobre todo en el cáncer de recto medio inferior», añade su homólogo Vincenzo Vigorita.

El equipo de cirujanos digestivos de Vithas Vigo se completa con el coloproctólogo Jaime Seoane y con la especialista en cirugías esófago-gástricas y bariátricas María Jesús García Brao.

Informan de que, en el ámbito del aparato digestivo, el robot Da Vinci se está aplicando también en cánceres de estómago, hígado y páncreas y en cirugías de pared abdominal —hernias y eventraciones—.