Vigo tropieza con los conciertos que Nigrán ya aprendió a regular

Los chiringuitos de Vigo se han encontrado este verano con un problema que en Nigrán ya conocen bien. Allí, el año pasado, la música también se paró con la temporada en marcha, conciertos programados y los hosteleros pendientes de una solución que no llegó hasta la siguiente convocatoria. La diferencia es que el concello vecino sí incorporó este año una regulación específica para permitir pequeños conciertos en la playa, una lección que ahora miran de reojo los quioscos vigueses.

El pasado 8 de julio, el Concello de Vigo comunicó a los dueños de estos negocios, mediante una notificación, que no podían continuar con las actuaciones musicales en sus quioscos de playa, ya que, según recoge el pliego del contrato, se trata de una actividad no autorizada. Los adjudicatarios alegan, por su parte, que llevan «seis años» organizando conciertos y que, aunque «el Concello alguna vez dijo que no se podía», durante este tiempo «hacía la vista gorda».

Lo que en Vigo ha estallado ahora no resulta nuevo a pocos kilómetros. Abel Pereira, propietario del chiringuito Malabar Beach Panxón, recuerda que en Nigrán «el año pasado pasó exactamente lo mismo». Con el verano ya iniciado y muchas actuaciones cerradas, varios locales tuvieron que cancelar conciertos después de que se produjesen algunas quejas.

Nigrán resolvió tarde, pero resolvió. En la convocatoria de este año introdujo una novedad que permite celebrar pequeños conciertos o actividades culturales en los propios chiringuitos. Las actuaciones deben ser gratuitas y solo pueden realizarse de miércoles a domingo, entre las 21.00 y las 22.30 horas.

El anexo del pliego fija también límites claros. Cuando haya conciertos, estará prohibido ocupar más espacio del autorizado, lo que impide instalar escenarios o tarimas que excedan las dimensiones de la terraza concedida. El volumen deberá ser razonable para no causar molestias a los usuarios del arenal ni a la vecindad. Además, no se podrán realizar conductas que limiten el uso público de la playa y, en caso de incumplimiento, el responsable se expone a una sanción.

Esa regulación convirtió en norma lo que hasta entonces se movía en una zona gris. Para los hosteleros de Nigrán, al menos, permite programar actuaciones sin «sentir que eres un criminal o que estás haciendo algo mal», admite Pereira. El horario, reconoce, es limitado, pero aun así lo considera «mejor que nada».

La experiencia de Nigrán deja ahora una lectura evidente para Vigo: el conflicto era previsible. La música en los chiringuitos no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Samil, y el municipio vecino ya había pasado por el mismo choque entre actividad hostelera, ocio en la playa, quejas vecinales y límites administrativos.

En Vigo, mientras tanto, los chiringuitos siguen a la espera de una salida. Según trasladó en redes sociales el chiringuito de Samil, la solución podía llegar este lunes, pero por el momento no se ha concretado. La incógnita es si el Concello encontrará una fórmula para recuperar las actuaciones este mismo verano o si, como ocurrió en Nigrán, habrá que esperar a una nueva convocatoria para que una regulación específica devuelva la música a la primera línea de playa.