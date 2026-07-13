Vigo roza el lleno hotelero en el arranque de julio con ocupaciones de hasta el 90%
Caballero destaca que los registros del primer fin de semana superan los del pasado año y los atribuye al tirón turístico de la ciudad
R.V.
Vigo ha iniciado julio con cifras de ocupación hotelera que rozan el lleno. El alcalde, Abel Caballero, aseguró este lunes que los establecimientos de la ciudad alcanzaron un 86% de ocupación el viernes y un 90% el sábado, unos datos que calificó como los mejores registrados para estas fechas. Según explicó el regidor, estos porcentajes superan la media alcanzada durante el mes de julio de 2025, cuando la ocupación hotelera se situó en el 85,5%, lo que, a su juicio, confirma el crecimiento del atractivo turístico de la ciudad en plena temporada estival.
Caballero defendió además el impacto económico de la actividad turística, al considerar que genera empleo, riqueza y contribuye a reforzar la imagen de Vigo fuera de Galicia.
El alcalde también puso el foco en la valoración que hacen los visitantes de la ciudad. Destacó que los turistas resaltan aspectos como la atención recibida, la calidad de los servicios, la limpieza, la oferta hostelera y el comercio local, factores que, según afirmó, favorecen que quienes visitan Vigo recomienden posteriormente el destino.
Para el regidor, el turismo va más allá de su repercusión económica y constituye un elemento de proyección exterior para la ciudad, que, aseguró, continúa consolidando su posición entre los principales destinos urbanos.
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