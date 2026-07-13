Vigo intensifica la prealerta por sequía y Caballero pide un consumo «sensato» de agua ante el descenso de los embalses

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este lunes la declaración de la situación de prealerta por sequía en la ciudad e hizo un llamamiento a la ciudadanía para realizar un consumo «responsable» del agua ante el descenso de las reservas del sistema de abastecimiento.

El regidor explicó que la prealerta no implica restricciones al consumo doméstico, sino una llamada a la prudencia para evitar gastos innecesarios. Entre las recomendaciones, citó priorizar las duchas frente a los baños, evitar el llenado de piscinas y aplicar «sentido común» en el uso del agua.

Caballero justificó la decisión en la evolución de los datos de los embalses, que, según indicó, sitúan a Vigo en el segundo peor registro histórico para estas fechas, únicamente por detrás de 2011, el año de la peor sequía reciente. Además, advirtió de que, si continúa el ritmo actual de descenso de las reservas, la ciudad podría situarse en los próximos días por debajo de los niveles registrados entonces.

El alcalde defendió que la respuesta ciudadana está siendo «francamente buena» y rechazó las críticas de la Xunta, que, según afirmó, acusa al gobierno municipal de mantener un «discurso apocalíptico». «Lo único que estamos haciendo es pedir que el agua se utilice de forma racional y sensata», sostuvo.

Ocupación de los embalses en la primera semana de julio / Hugo Barreiro

Solución a las sequías

Durante su comparecencia, Caballero aprovechó para volver a cargar contra el Ejecutivo autonómico por negarse, según denunció, a impulsar una nueva presa aguas arriba del río Oitavén, una infraestructura que considera imprescindible para garantizar el abastecimiento de Vigo incluso en los episodios de sequía más severos. El alcalde aseguró que esta actuación había sido acordada en su día entre el Gobierno central, la Xunta y el Concello, pero que finalmente fue descartada por la Administración gallega, a la que acusó de apostar por una captación desde el río Miño.

Asimismo, criticó que la Xunta siga sin autorizar el uso de agua regenerada procedente de la depuradora para tareas como el baldeo de calles, una petición que, según dijo, el Concello viene realizando desde hace años sin obtener respuesta.

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Caballero insistió en que la ciudad debe actuar con anticipación para evitar que la situación empeore y reiteró su llamamiento a reducir el consumo de agua mientras persista la actual evolución de las reservas.