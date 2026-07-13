Falta de lluvias
Vigo intensifica la prealerta por sequía y Caballero pide un consumo «sensato» de agua ante el descenso de los embalses
El alcalde asegura que las reservas se sitúan en el segundo peor nivel de la serie histórica para estas fechas y vuelve a reclamar a la Xunta la construcción de una nueva presa en el río Oitavén
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este lunes la declaración de la situación de prealerta por sequía en la ciudad e hizo un llamamiento a la ciudadanía para realizar un consumo «responsable» del agua ante el descenso de las reservas del sistema de abastecimiento.
El regidor explicó que la prealerta no implica restricciones al consumo doméstico, sino una llamada a la prudencia para evitar gastos innecesarios. Entre las recomendaciones, citó priorizar las duchas frente a los baños, evitar el llenado de piscinas y aplicar «sentido común» en el uso del agua.
Caballero justificó la decisión en la evolución de los datos de los embalses, que, según indicó, sitúan a Vigo en el segundo peor registro histórico para estas fechas, únicamente por detrás de 2011, el año de la peor sequía reciente. Además, advirtió de que, si continúa el ritmo actual de descenso de las reservas, la ciudad podría situarse en los próximos días por debajo de los niveles registrados entonces.
El alcalde defendió que la respuesta ciudadana está siendo «francamente buena» y rechazó las críticas de la Xunta, que, según afirmó, acusa al gobierno municipal de mantener un «discurso apocalíptico». «Lo único que estamos haciendo es pedir que el agua se utilice de forma racional y sensata», sostuvo.
Solución a las sequías
Durante su comparecencia, Caballero aprovechó para volver a cargar contra el Ejecutivo autonómico por negarse, según denunció, a impulsar una nueva presa aguas arriba del río Oitavén, una infraestructura que considera imprescindible para garantizar el abastecimiento de Vigo incluso en los episodios de sequía más severos. El alcalde aseguró que esta actuación había sido acordada en su día entre el Gobierno central, la Xunta y el Concello, pero que finalmente fue descartada por la Administración gallega, a la que acusó de apostar por una captación desde el río Miño.
Asimismo, criticó que la Xunta siga sin autorizar el uso de agua regenerada procedente de la depuradora para tareas como el baldeo de calles, una petición que, según dijo, el Concello viene realizando desde hace años sin obtener respuesta.
Caballero insistió en que la ciudad debe actuar con anticipación para evitar que la situación empeore y reiteró su llamamiento a reducir el consumo de agua mientras persista la actual evolución de las reservas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Adiós a los conciertos de verano en los chiringuitos de Vigo
- Así será la revolución que vivirá el frente litoral de Vigo en Teis: alquileres «tasados» durante 75 años, calidad arquitectónica, vida comercial, grandes dotaciones públicas y un bosque
- El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
- La concesionaria del Cunqueiro cierra por primera vez el año con números rojos
- Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»
- El Concello de Vigo prohíbe la pantalla de la Diputación en Praza da Estrela para ver el España-Bélgica y Luisa Sánchez lo achaca al «sectarismo» del alcalde
- Condenan al Sergas por la extirpación «a ciegas» del útero a una joven de 33 años en Vigo