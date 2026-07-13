Confirman tres años de cárcel para un acusado de tráfico de cocaína en Vigo
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra
El acusado fue localizado en un bar de la ciudad con 10,076 gramos de cocaína y 2,039 gramos de resina de cannabis
Europa Press
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un hombre en Vigo por tráfico de drogas.
La resolución desestima el recurso de apelación presentado por el condenado y confirma íntegramente la sentencia dictada el 29 de enero de 2026 por Audiencia Provincial. Los hechos sucedieron el 16 de septiembre de 2024, cuando el acusado fue localizado en un bar de Vigo con 10,076 gramos de cocaína, con una pureza del 80,34%, y 2,039 gramos de resina de cannabis.
El varón, según los hechos probados, portaba las sustancias para venderlas y trató de ocultar el envoltorio que contenía la cocaína cuando entraron en el establecimiento agentes que realizaban un control de prevención del consumo y menudeo de drogas en locales de ocio.
En el recurso, la defensa sostuvo que la droga estaba destinada a un consumo compartido y alegó un error en la valoración de la prueba. Sin embargo, el alto tribunal gallego considera que se realizó una valoración racional de la prueba practicada y concluye que la versión exculpatoria carece de credibilidad.
La Sala también rechaza que el caso pueda encuadrarse en la doctrina del consumo compartido. Así, entiende que la situación descrita no respondía a los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciar esa figura.
Además, destaca que la cantidad de cocaína intervenida excedía los límites que la jurisprudencia considera compatibles con una posesión destinada al consumo propio, por lo que avala la conclusión de la Audiencia Provincial de que la sustancia estaba destinada, al menos en parte, a su distribución a terceras personas.
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