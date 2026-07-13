Agresión a su expareja, fuerte discusión y golpes en la puerta: tres detenidos por violencia de género en Vigo

La Policía Local de Vigo detuvo durante el pasado fin de semana a tres hombres por delitos relacionados con la violencia de género, dos como presuntos autores de agresiones a sus parejas y un tercero por incumplir una orden judicial de alejamiento que le prohibía acercarse a su ex pareja y a sus hijos.

Ronda de Don Bosco

El primero de los casos tuvo lugar en la Ronda de Don Bosco, donde un hombre se encontraba muy alterado y agrediendo a su pareja en el interior de una vivienda, según las informaciones recibidas por la Policía.

A su llegada, los agentes observaron cómo un varón intentaba abandonar el edificio de forma apresurada, por lo que fue interceptado mientras otro policía atendía a la víctima, que presentaba lesiones en el antebrazo derecho y necesitó asistencia sanitaria.

Tras recabar la información necesaria, los agentes detuvieron a un hombre de 45 años, identificado por sus iniciales J. C. C. R., como presunto autor de un delito de violencia de género, pasando posteriormente a disposición judicial.

Rosalía de Castro

La segunda intervención se produjo en la calle Rosalía de Castro, donde otra llamada al 092 alertó de una fuerte discusión en el interior de un inmueble, como pudieron comprobar los propios agentes a su llegada, poco antes de encontrar a una mujer tendida en el rellano con diversas lesiones en el rostro.

Según informó la Policía Local, al percatarse de la presencia de los agentes, el presunto agresor se refugió en el interior de la vivienda y se negó inicialmente a abrir la puerta, pero finalmente accedió a salir y reconoció que había golpeado y expulsado del domicilio a su pareja.

El hombre, de 44 años e identificado como H. G. R., fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.

Camelias

El tercer arresto tuvo lugar sobre las 22.00 horas en la calle Camelias, a donde los agentes acudieron tras recibir un aviso de que un hombre estaba golpeando insistentemente la puerta de una vivienda.

Al llegar al edificio localizaron a un individuo cuyas características coincidían con las facilitadas por los testigos.

La residente explicó a los policías que se trataba de su exmarido, sobre el que pesaba una orden judicial que le impedía acercarse tanto a ella como a sus hijos.

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Tras comprobar la vigencia de la medida cautelar, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.