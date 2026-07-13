Así son las nuevas 55 viviendas públicas licitadas por la Xunta en Navia por 11,8 millones

La Xunta da un nuevo paso en el desarrollo residencial de San Paio de Navia. El Consello autorizó este lunes la licitación de las obras para construir 55 viviendas de promoción pública en la parcela M-V-4 del polígono 2, un contrato que saldrá por 11.823.260,90 euros y que se levantará sobre suelo urbanizado por la propia Administración autonómica.

El nuevo inmueble contará con dos sótanos, planta baja, cuatro alturas y ático. El proyecto incluye 55 viviendas, 55 trasteros, 55 plazas de garaje y tres locales comerciales, en una parcela de 1.431,70 metros cuadrados situada entre el vial V-V-1, la rúa Lamelas, una escalinata pública y el vial V-V-A.

Infografía del nuevo edificio de 55 pisos en Navia. / FdV

La planta baja se reservará para el soportal, los tres locales comerciales, los accesos a las viviendas, un espacio de uso comunitario y dependencias de instalaciones y servicios. Las plantas residenciales se organizarán en tres núcleos de escaleras y ascensor, con cuatro viviendas por planta en cada núcleo, mientras que el ático acogerá siete viviendas más.

La distribución prevista combina pisos de distintos tamaños: 14 viviendas de dos dormitorios, 36 de tres dormitorios y cinco de cuatro dormitorios. Además, dos de las viviendas, ambas de tres habitaciones, y dos plazas de garaje estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

La actuación se integra en el despliegue de vivienda pública que la Xunta mantiene en Navia, donde asegura tener en marcha 927 viviendas de promoción pública, todas ellas en parcelas urbanizadas por el Gobierno gallego. De ese total, 309 están ya en obras en el polígono 1, otras 215 tienen la obra adjudicada y comenzarán próximamente, y 268 están en fase de valoración de ofertas tras haberse licitado sus trabajos.

El Ejecutivo autonómico prevé, además, licitar próximamente otras 135 viviendas, entre las que se incluyen las 55 cuya contratación acaba de autorizarse y 80 alojamientos compartidos para menores de 36 años. Según la Xunta, la inversión movilizada hasta el momento en Navia, sumando proyectos, licitaciones de obra, urbanización y adquisición de suelo, alcanza los 238 millones de euros.