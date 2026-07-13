La Policía Local vigila los montes de Vigo con drones capaces de alcanzar Baiona, Nigrán y Redondela

Los drones de la Policía Local se han consolidado como una de las principales herramientas del Concello de Vigo para la vigilancia del monte durante la campaña de alto riesgo de incendios. El alcalde, Abel Caballero, destacó este lunes que el dispositivo cuenta con una autonomía suficiente para alcanzar incluso áreas de los municipios de Baiona, Nigrán y Redondela.

«Permiten vigilar toda la masa forestal de la ciudad», aseguró el regidor, quien explicó que, durante las jornadas de altas temperaturas o cuando existe un mayor riesgo de incendios, el Concello intensifica el seguimiento aéreo de los montes. «Los días que hay una alta temperatura o algún riesgo vigilamos todos los montes y contamos con un operativo conectado con bomberos y con la Policía Local para desplazarse a la zona cada vez que aparezca humo u otra señal de alarma», afirmó.

Caballero subrayó que los medios técnicos permanecen operativos de forma permanente y recordó que el Concello forma de manera específica a agentes de la Policía Local para el manejo de drones destinados a tareas de vigilancia y seguridad.

El alcalde también destacó que estos dispositivos tienen un uso cada vez más amplio en distintos servicios municipales. Entre las actuaciones más recientes citó la búsqueda de la vecina del Calvario desaparecida la pasada semana, la supervisión de todos los conciertos celebrados en Castrelos y las labores de apoyo al control y regulación del tráfico.