Puerto de Vigo
O Berbés blinda la limpieza y la recogida de residuos orgánicos con dos contratos de 7,3 millones
La Autoridad Portuaria licita el servicio general de limpieza y otro específico para la recogida de restos orgánicos marinos, claves para la operativa de la mayor terminal pesquera del país
J. C.
La Autoridad Portuaria de Vigo movilizará más de 7,3 millones de euros para reforzar dos servicios esenciales en el día a día de O Berbés: la limpieza integral del puerto pesquero y la recogida específica de los productos y subproductos orgánicos marinos generados por la actividad de lonjas, mercado mayorista y zonas de manipulación. Las dos licitaciones buscan garantizar la operativa higiénico-sanitaria, ambiental y logística de un recinto que sigue liderando el sector a nivel nacional por el valor añadido que aporta y por los miles de empleos directos e indirectos que genera.
El contrato de limpieza abarca prácticamente todo el espacio común de O Berbés. Incluye explanadas, viales, andenes, aparcamientos, rampas, pantalanes, zonas de comercialización, lonjas, mercado mayorista, oficinas, aseos, vestuarios, sumideros, colectores, arquetas, cubiertas practicables, edificios de Portocultura y Redeiras, además de otras instalaciones pertenecientes a la Autoridad Portuaria dentro del recinto pesquero. Es decir, una limpieza integral de un área en la que la actividad comienza de madrugada y exige condiciones higiénico-sanitarias muy estrictas.
El pliego diferencia la limpieza ordinaria durante la actividad, de 8.00 a 14.00 horas, y la posterior al cese de actividad, de 14.00 a 21.00 horas. La primera incluye barrido, recogida de sólidos y baldeo con agua a presión en explanadas, viales, andenes, rampas y pantalanes. La segunda incorpora el vaciado de contenedores, el baldeo diario de viales y aceras y la limpieza de las instalaciones donde se comercializa y manipula la pesca fresca, con productos detergentes, desengrasantes, desinfectantes y desodorizantes homologados para industrias alimentarias.
Junto a este contrato principal, el Puerto activa otra licitación específica para el «servicio de recogida y gestión de los productos y subproductos orgánicos marinos» procedentes del tratamiento y procesado de la pesca y el marisco comercializados en O Berbés. Este segundo servicio se centrará en la recogida, transporte, almacenamiento temporal y gestión final de los subproductos orgánicos marinos generados en lonjas, mercado mayorista y cualquier otra instalación portuaria. El pliego prevé al menos 18 contenedores de 400 litros, especialmente acondicionados para evitar olores y facilitar la trazabilidad, así como recogidas de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 horas y los sábados o festivos con actividad de 9.00 a 11.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo