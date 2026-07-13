O Berbés blinda la limpieza y la recogida de residuos orgánicos con dos contratos de 7,3 millones

La Autoridad Portuaria de Vigo movilizará más de 7,3 millones de euros para reforzar dos servicios esenciales en el día a día de O Berbés: la limpieza integral del puerto pesquero y la recogida específica de los productos y subproductos orgánicos marinos generados por la actividad de lonjas, mercado mayorista y zonas de manipulación. Las dos licitaciones buscan garantizar la operativa higiénico-sanitaria, ambiental y logística de un recinto que sigue liderando el sector a nivel nacional por el valor añadido que aporta y por los miles de empleos directos e indirectos que genera.

El contrato de limpieza abarca prácticamente todo el espacio común de O Berbés. Incluye explanadas, viales, andenes, aparcamientos, rampas, pantalanes, zonas de comercialización, lonjas, mercado mayorista, oficinas, aseos, vestuarios, sumideros, colectores, arquetas, cubiertas practicables, edificios de Portocultura y Redeiras, además de otras instalaciones pertenecientes a la Autoridad Portuaria dentro del recinto pesquero. Es decir, una limpieza integral de un área en la que la actividad comienza de madrugada y exige condiciones higiénico-sanitarias muy estrictas.

El pliego diferencia la limpieza ordinaria durante la actividad, de 8.00 a 14.00 horas, y la posterior al cese de actividad, de 14.00 a 21.00 horas. La primera incluye barrido, recogida de sólidos y baldeo con agua a presión en explanadas, viales, andenes, rampas y pantalanes. La segunda incorpora el vaciado de contenedores, el baldeo diario de viales y aceras y la limpieza de las instalaciones donde se comercializa y manipula la pesca fresca, con productos detergentes, desengrasantes, desinfectantes y desodorizantes homologados para industrias alimentarias.

Junto a este contrato principal, el Puerto activa otra licitación específica para el «servicio de recogida y gestión de los productos y subproductos orgánicos marinos» procedentes del tratamiento y procesado de la pesca y el marisco comercializados en O Berbés. Este segundo servicio se centrará en la recogida, transporte, almacenamiento temporal y gestión final de los subproductos orgánicos marinos generados en lonjas, mercado mayorista y cualquier otra instalación portuaria. El pliego prevé al menos 18 contenedores de 400 litros, especialmente acondicionados para evitar olores y facilitar la trazabilidad, así como recogidas de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 horas y los sábados o festivos con actividad de 9.00 a 11.00 horas.