Un máster puntero para recorrer el mundo y presumir de orígenes gallegos

Estudiante de un innovador máster internacional cuyas clases y prácticas se desarrollan durante dos años en instituciones de varios países y, al mismo tiempo, embajador de su tierra. Adrián Vázquez Verísimo es uno de los 23 jóvenes de todo el mundo seleccionados para cursar el posgrado en Ciberespacio, Comportamiento y Terapia Digital (CYBER) coordinado por la Universidad Lusófona, la de Barcelona y la Paris Cité y financiado por el programa Erasmus+. El primer curso arrancó el año pasado en Lisboa, continuó desde enero en la capital francesa y, tras unas prácticas de dos meses en China o Barcelona, los alumnos se reunieron a principios de mes en Oporto para presentar sus trabajos. Y él aprovechó la ocasión para acercarse hasta Vigo acompañado de nueve compañeros a los que guió por algunas de las maravillas naturales y gastronómicas de Galicia.

Adrián y sus compañeros de máster, en las islas Cíes. / Cedida

La ruta turística diseñada por Adrián para sus invitados, procedentes de Sevilla, México, Países Bajos, Uzbekistán, Túnez, Rumania, Letonia y Turquía, incluyó las playas viguesas en cuanto llegaron a la ciudad, la mitad a bordo de su propio coche y el resto, en autobús, pero también las islas Cíes y el Cañón del Sil. Y en el menú no faltaron ni el pulpo ni la empanada, algunas delicias de las que el vigués ha presumido ante ellos durante los últimos meses.

Tras las vacaciones, que también prometen ser movidas entre Vigo, Madrid y París, el joven retomará las clases en septiembre, esta vez, en la Universidad de Barcelona. El segundo semestre consistirá en otra estancia de prácticas más extensa y el máster finalizará con una conferencia en Quebec (Canadá) en la que todos los alumnos tendrán que presentar los trabajos de investigación realizados. «Es muy intenso. Viajas de un lado a otro y conoces a mucha gente en otros países, además de hacer contactos con profesores e investigadores», destaca.

Adrián, de 24 años, es ingeniero informático por la UVigo, trabajó en una empresa de software de la ciudad mientras cursaba el máster de Profesorado en Secundaria, y dio clases en el CIFP A Carballeira de Ourense. «Me gusta ser profesor, pero quería relacionarme con el campo de la salud y también conocer el mundo de la investigación porque no descarto hacer un doctorado en el futuro», explica sobre su decisión de estudiar el posgrado.

Julia van Holstein, Adrián Vázquez y Marta López-Viota, durante su escala en Shanghái. / Cedida

Fue seleccionado entre centenares de aspirantes de todo el mundo titulados en Psicología, Psiquiatría, Ingeniería Informática y Ciencia de Datos. Y la formación transdisciplinar que recibe está orientada a la intervención en trastornos de salud mental mediante procesos, procedimientos y sistemas digitales dentro de universidades, centros de investigación o empresas tecnológicas.

El Instituto de Tecnología de Harbin (ITH) es una de las nueve universidades de élite de China (C9 League) y Adrián compartió su estancia allí con dos compañeras psicólogas, la sevillana Marta López-Viota y Julia van Holstein, de Países Bajos. «Los estudiantes de las dos ramas forman equipos, Cyber Teams, para realizar las prácticas. Y nosotros lo que hicimos fue estudiar cómo fluye la información en tres regiones del cerebro, la corteza cingulada anterior, el cuerpo estriado y el tálamo, en bebés de entre 26 y 45 semanas. Utilizamos una base de datos de universidades británicas y también abordamos las estructuras volumétricas. Estas regiones están relacionadas con la toma de decisiones y obtener conocimiento sobre ellas puede tener implicaciones para futuras intervenciones terapéuticas y también prevención de enfermedades como la esquizofrenia, los desórdenes alimenticios o adiciones», explica.

Adrián y sus compañeras, junto al póster que presentaron en Oporto. / Cedida

«Quizás publiquemos algún artículo o sigamos avanzando porque nos gustó mucho el trabajo y es algo bastante nuevo», destaca Adrián, el único español del máster junto con su compañera Marta. «Todo es inglés e incluso con ella lo hablo muchas veces», admite entre risas. El resto de estudiantes, además de los nueve que visitaron Galicia, también proceden de otros países como EE UU, Brasil, Colombia, Alemania, Bangladesh o Tailandia.

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Adrián ha dejado en suspenso su faceta como docente mientras realiza el máster: «Estoy en las listas de la Xunta y puedes rechazar la plaza un máximo de tres veces. Pero seguramente volveré a dar clases cuando acabe. Y ojalá pueda orientarme de alguna manera hacia la salud y aplicar la inteligencia artificial».