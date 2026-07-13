El festival Sinsal regresa a la isla de San Simón con un cartel secreto que incluye 30 artistas internacionales

La isla de San Simón se vuelve a convertir en uno de los escenarios culturales más singulares con la celebración, del 24 al 26 de julio, de la XVI edición de Sinsal SON Estrella Galicia. El festival ofrece un año más una propuesta única que combina música, patrimonio, naturaleza y sostenibilidad, manteniendo como principal seña de identidad un cartel secreto que el público solo descubrirá al desembarcar en la isla.

Considerado uno de los diez mejores festivales de música de España, Sinsal afronta una edición marcada por el crecimiento. El evento amplía por primera vez su programación con un segundo fin de semana de actividades que se desarrollará entre el 31 de julio y el 2 de agosto en Vigo, Oia y Braga, reforzando la unión cultural entre Galicia y Portugal.

La oferta musical se compone de 30 bandas, solistas y DJs procedentes de 12 países de cuatro continentes —África, Europa, Asia y América—, con una propuesta artística que abarca diferentes géneros musicales, como rock, hip hop, pop contemporáneo o electrónica. La experiencia, desarrollada a lo largo de seis jornadas, cuenta con 13 escenarios situados en espacios patrimoniales, naturales, industriales y académicos de Galicia y Portugal.

El pistoletazo de salida del nuevo fin de semana se realiza desde Braga, con el festival Semibreve, que pone en valor la música electrónica portuguesa. Ese mismo día, Vigo estrena en Galicia el dúo musical Las nietas de Charli y la actuación de María Rodés. Al día siguiente, el Museo do Mar de Galicia se vuelve el escenario de una nueva cita secreta, mientras que el el 2 de agosto el Monasterio de Oia pone el broche de oro a la nueva edición de la mano de la cantautora inglesa Alondra Bentley.

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, durante su intervención. / FdV

Un formato «exclusivo»

«Este formato exclusivo convierte cada edición en una experiencia irrepetible y consolidó a Sinsal como uno de los festivales más reconocidos del panorama estatal», destacó el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, durante la presentación. Así, la iniciativa impulsada por Turismo de Galicia aspira a consolidar a la comunidad gallega como un destino de referencia para la música en directo. Por su parte, el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, hizo hincapié en el «impulso a la economía y a la descentralización de la cultura» que el festival aporta a las Rías Baixas. «Quien prueba, repite, aseguró».

Más allá de la música, Sinsal vuelve a ofrecer el ciclo 'Descubre San Simón', con itinerarios, actividades divulgativas y propuestas para conocer la historia, la memoria y el patrimonio natural de la isla. La programación incluirá también talleres de experimentación sonora y un showcooking impartido por la chef Begoña Vázquez.