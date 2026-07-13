El Conservatorio Superior mantendrá abiertas sus aulas de 8 a 22 horas pese al recorte de personal

La última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV) amortiza un puesto de personal administrativo, dejando solo uno, y otro de conserjería, dejándolos en dos. Lo hace aplicando la misma tasa de personal por números de matrículas que en un instituto de educación secundaria, pero que no se ajusta a la realidad de un centro que tiene que tramitar y organizar 1.500 grupos diferentes y debe facilitar y controlar el uso de salas y aulas para clases, ensayos y otras actividades desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas de la noche. Desde la Dirección del centro lamentan que la Consellería de Educación desoiga sus informes y haga efectiva una medida que habían conseguido esquivar hasta ahora. Garantiza a su alumnado que, aun así, el centro mantendrá su horario de apertura, aunque para ello tenga que asumir estas funciones cuando estén descubiertas.

La Asociación de Estudiantes del CSM Vigo (Aecosvi) convoca este martes una jornada reivindicativa en el centro de la ciudad, a la que se han sumado Erguer, Fervenza Estudiantil, CCOO y CIG. A las 11 horas, iniciarán concentraciones de carácter artístico, con sus instrumentos, en distintos puntos de la calle Príncipe. Una batucada en A Farola llamará a la ciudadanía a unirse a una manifestación que arrancará a las 12.30 horas con destino a la Delegación de la Xunta en Vigo, la Praza da Estrela. Allí leerán un manifiesto en defensa de la educación pública. Han recogido más de 2.900 firmas.

La Consellería de Educación alega que son puestos de personal no docente y que, por tanto, se rigen por la normativa de función pública. «Atendiendo al número de alumnos matriculados, al CSMV le corresponde un auxiliar administrativo y dos personas subalternas», sostiene y añade: «Estaba por encima de forma anormal y ahora se corrige coincidiendo con el concurso de traslados, siguiendo la normativa».

El departamento autonómico asevera que el centro ubicado en O Castro «va a contar con los recursos que le corresponden y que garantizan su normal funcionamiento en todo el horario necesario». «De hecho, son los mismos que centros análogos», apostilla.

Características especiales

Desde la Dirección son conscientes de la normativa, pero piden a la Administración que tenga en cuenta las especiales características del centro. Consideran que el origen del problema es gestionar centros más cercanos a la Universidad —con grados, máster y Erasmus—, bajo el paraguas normativo de la educación secundaria. Pese a que siempre se ha mantenido en torno a las 300 matrículas, sus alumnos se agrupan en unos 1.500 grupos para las diferentes asignaturas —individuales, parejas, tríos, grupos de cámara u orquestas—, y es una organización que no es posible replicar de un año para otro. Solo introducir esta información en el aplicativo Xade supone un volumen de trabajo administrativo mucho mayor que un instituto. Ahora, todo irá más lento.

Aunque alrededor del 70% de las clases se concentren de mañana, por las tardes sus aulas sirven también para distintas actividades culturales y para que los alumnos ensayen. Advierten que algunos no pueden hacerlo en sus casas, ya sea porque carecen del instrumento —un piano, por ejemplo— o porque no disponen de espacio adecuado —como les sucede a muchos extranjeros del Erasmus—.

«Con tres conserjes ya era complicado a veces el acceso a las aulas, que vinieran con la llave. Con dos, va a ser insostenible. ¿Y cuándo uno esté de baja o, simplemente, falte, qué va a pasar?», reprocha Xoán Lois Fernández, secretario de Aecosvi y representante de los estudiantado en la Xunta de delegadas e delegados do CSMV. El equipo directivo, resignado, asumirá las funciones que queden descubiertas.