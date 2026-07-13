Conciertos de Castrelos: las entradas para el concierto de Chayanne en Vigo ya tienen fecha

Los conciertos de Castrelos suman y siguen. Tras el paso de Deep Purple y con los partido de la Selección entre medias, el auditorio al aire libre volverá a llenarse el próximo 17 de julio con el concierto de la banda mexicana Molotov.

Si los rockeros británicos pusieron a cantar a los vigueses y se espera que los mexicanos hagan lo propio, muchas personas también esperan con ansias que llegue el próximo 30 de julio para poder bailar con las canciones del puertorriqueño Chayanne.

Hoy, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el martes 21 de julio saldrán a la venta las reservas para el concierto de Chayanne en Castrelos. El Concello ofrecerá 5.000 entradas en lo que Caballero augura que será «un éxito incontestable» para una de las actuaciones más esperadas de este verano.

La venta se realizará mediante el sistema habitual, combinando las ventanillas presenciales instaladas en el auditorio de Castrelos con la comercialización online. Por la mañana, entre las 09.00 y las 14.00 horas, estarán disponibles 2.000 reservas presenciales y 500 telemáticas. Por la tarde, de 16.00 la 21.00 horas, se pondrán a la venta otras 2.000 presenciales y 500 online. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro reservas, que serán nominativas. Para completar la compra será necesario facilitar los documentos de identidad de las cuatro personas a las que se destinen.

El regidor destacó además que el modelo de Castrelos permite asistir gratuitamente desde la bancada y acceder a la platea con una reserva de costo muy reducido frente a los precios habituales de un concierto de Chayanne.

«Todo el mundo quiere estar en el concierto de Chayanne», afirmó el alcalde, quien volvió a defender el carácter accesible de la programación municipal para acercar los grandes espectáculos musicales al conjunto de la ciudadanía. Finalizó recordando también que aún quedan reservas disponibles para el concierto de Molotov, que pueden adquirirse de forma telemática.

Precios y fechas de los conciertos de Castrelos

Al igual que el pasado verano, el precio más alto se ha fijado en 15 euros, que será válido para los conciertos principales y de mayor aforo —5.000 entradas, según recoge el expediente—. Mientras, en las actuaciones totalmente gratuitas, los tickets que se habilitarán para acceder al foso oscilan entre los 2.200 de las citas de ópera y los 3.000 de los espectáculos infantiles.

Deep Purple (2 de julio): 15 euros. A la venta el jueves 25 de junio.

Espectáculo infantil El Pollo Pepe (6 de julio): gratis

Molotov (16 de julio): 10 euros. A la venta el martes 7 de julio.

Coral Casablanca (18 de julio): gratis

Espectáculo infantil El Traje Nuevo del Emperador (20 de julio): gratis

Ópera Carmen (24 de julio): gratis

Chayanne (30 de julio): 15 euros. A la venta el martes 21 de julio.

Noites de Zarzuela (1 de agosto): gratis

Espectáculo infantil el Payaso Tallarín (3 de agosto): gratis

Abraham Mateo (7 de agosto): 10 euros

Ópera Nabucco (9 de agosto): gratis

The Corrs (11 de agosto): 15 euros

Viva Suecia (14 de agosto): 15 euros

Iván Ferreiro (15 de agosto): 10 euros

FNAC Live: Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y los Seres Queridos (16 de agosto): 10 euros