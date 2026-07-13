Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción, líder en ventasCondenado a abandonar su piso en VigoForensesMikel MerinoConcierto Juan Luis Guerra
instagramlinkedin

Conciertos de Castrelos: las entradas para el concierto de Chayanne en Vigo ya tienen fecha

El Concello pondrá a la venta 5.000 billetes para disfrutar el 30 de julio del cantante puertorriqueño

Conciertos de Castrelos: guía completa de entradas, horarios, límites y consejos para no perderte los conciertos del verano de Vigo

Chayanne durante su concierto en el Coliseum en A Coruña en 2025

Chayanne durante su concierto en el Coliseum en A Coruña en 2025 / Iago López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Varela

Los conciertos de Castrelos suman y siguen. Tras el paso de Deep Purple y con los partido de la Selección entre medias, el auditorio al aire libre volverá a llenarse el próximo 17 de julio con el concierto de la banda mexicana Molotov.

Si los rockeros británicos pusieron a cantar a los vigueses y se espera que los mexicanos hagan lo propio, muchas personas también esperan con ansias que llegue el próximo 30 de julio para poder bailar con las canciones del puertorriqueño Chayanne.

Hoy, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el martes 21 de julio saldrán a la venta las reservas para el concierto de Chayanne en Castrelos. El Concello ofrecerá 5.000 entradas en lo que Caballero augura que será «un éxito incontestable» para una de las actuaciones más esperadas de este verano.

La venta se realizará mediante el sistema habitual, combinando las ventanillas presenciales instaladas en el auditorio de Castrelos con la comercialización online. Por la mañana, entre las 09.00 y las 14.00 horas, estarán disponibles 2.000 reservas presenciales y 500 telemáticas. Por la tarde, de 16.00 la 21.00 horas, se pondrán a la venta otras 2.000 presenciales y 500 online. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro reservas, que serán nominativas. Para completar la compra será necesario facilitar los documentos de identidad de las cuatro personas a las que se destinen.

El regidor destacó además que el modelo de Castrelos permite asistir gratuitamente desde la bancada y acceder a la platea con una reserva de costo muy reducido frente a los precios habituales de un concierto de Chayanne.

«Todo el mundo quiere estar en el concierto de Chayanne», afirmó el alcalde, quien volvió a defender el carácter accesible de la programación municipal para acercar los grandes espectáculos musicales al conjunto de la ciudadanía. Finalizó recordando también que aún quedan reservas disponibles para el concierto de Molotov, que pueden adquirirse de forma telemática.

Precios y fechas de los conciertos de Castrelos

Al igual que el pasado verano, el precio más alto se ha fijado en 15 euros, que será válido para los conciertos principales y de mayor aforo —5.000 entradas, según recoge el expediente—. Mientras, en las actuaciones totalmente gratuitas, los tickets que se habilitarán para acceder al foso oscilan entre los 2.200 de las citas de ópera y los 3.000 de los espectáculos infantiles.

Deep Purple (2 de julio): 15 euros. A la venta el jueves 25 de junio.

Espectáculo infantil El Pollo Pepe (6 de julio): gratis

Molotov (16 de julio): 10 euros. A la venta el martes 7 de julio.

Coral Casablanca (18 de julio): gratis

Espectáculo infantil El Traje Nuevo del Emperador (20 de julio): gratis

Ópera Carmen (24 de julio): gratis

Chayanne (30 de julio): 15 euros. A la venta el martes 21 de julio.

Noites de Zarzuela (1 de agosto): gratis

Espectáculo infantil el Payaso Tallarín (3 de agosto): gratis

Abraham Mateo (7 de agosto): 10 euros

Ópera Nabucco (9 de agosto): gratis

The Corrs (11 de agosto): 15 euros

Viva Suecia (14 de agosto): 15 euros

Iván Ferreiro (15 de agosto): 10 euros

Noticias relacionadas y más

FNAC Live: Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y los Seres Queridos (16 de agosto): 10 euros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  2. Adiós a los conciertos de verano en los chiringuitos de Vigo
  3. Así será la revolución que vivirá el frente litoral de Vigo en Teis: alquileres «tasados» durante 75 años, calidad arquitectónica, vida comercial, grandes dotaciones públicas y un bosque
  4. El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
  5. La concesionaria del Cunqueiro cierra por primera vez el año con números rojos
  6. Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»
  7. El Concello de Vigo prohíbe la pantalla de la Diputación en Praza da Estrela para ver el España-Bélgica y Luisa Sánchez lo achaca al «sectarismo» del alcalde
  8. Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de vecinos

Conciertos de Castrelos: las entradas para el concierto de Chayanne en Vigo ya tienen fecha

Conciertos de Castrelos: las entradas para el concierto de Chayanne en Vigo ya tienen fecha

Vigo roza el lleno hotelero en el arranque de julio con ocupaciones de hasta el 90%

Agresión a su expareja, fuerte discusión y golpes en la puerta: tres detenidos por violencia de género en Vigo

Agresión a su expareja, fuerte discusión y golpes en la puerta: tres detenidos por violencia de género en Vigo

El BNG denuncia 108 días de demora en la licitación del bus urbano de Vigo

Vigo intensifica la prealerta por sequía y Caballero pide un consumo «sensato» de agua ante el descenso de los embalses

Vigo intensifica la prealerta por sequía y Caballero pide un consumo «sensato» de agua ante el descenso de los embalses

El Concello de Vigo apoya a Ucrania y dona dos camiones de bomberos de «alto standing»

Vithas Vigo es el único hospital privado gallego que hace cirugía robótica de colon y recto de alta complejidad

El caso del crimen de Lavadores irá a juicio para pedir la responsabilidad de la Xunta

Tracking Pixel Contents