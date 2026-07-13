El Concello de Vigo exige a la Diputación corregir seis deficiencias para autorizar la pantalla gigante del Mundial en Praza da Estrela

La instalación de una pantalla en Praza da Estrela para ver la semifinal del mundial entre España y Francia todavía no está confirmada. El Concello de Vigo ha requerido a la Diputación de Pontevedra, impulsora de la iniciativa, que complete la documentación presentada para autorizar el evento al detectar hasta seis deficiencias técnicas y administrativas.

El requerimiento, firmado este lunes por la Jefatura de Seguridad del Concello, concede de plazo hasta las 13.00 horas de este martes para subsanar la solicitud presentada por la Diputación para instalar una pantalla LED de seis por tres metros en la Praza da Estrela con motivo de la semifinal del martes y de una hipotética final el próximo 19 de julio.

Los servicios técnicos municipales concluyen que la documentación aportada no acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para garantizar la seguridad del evento. Entre las principales carencias figuran un cálculo de aforo considerado insuficiente, la falta de un seguro de responsabilidad civil correctamente acreditado, la ausencia de autorización válida del titular del dominio portuario para las fechas solicitadas, una memoria técnica incompleta, deficiencias en la documentación de la instalación eléctrica y la falta de información técnica y declaración responsable sobre la pantalla y su estructura.

La vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, aseguró que el organismo provincial ya ha obtenido el permiso de la Autoridad Portuaria para ocupar la Praza da Estrela y defendió que toda la documentación requerida fue remitida al Concello durante el fin de semana. Sánchez acusó al gobierno municipal de haber ignorado la documentación presentada para el anterior partido de la selección y cuestionó si el ejecutivo de Abel Caballero volverá a impedir la instalación de la pantalla pese a disponer, sostiene, de todos los permisos necesarios.

La respuesta municipal llegó de la mano de la concejala de Seguridad, Yolanda Aguiar, quien acusó a la portavoz popular de «mentir y calumniar» para ocultar, dijo, la «absoluta incapacidad» de la Diputación para tramitar correctamente el expediente. La edil negó que la documentación hubiese sido presentada antes del sábado 11 de julio y rechazó que existiese una comunicación previa con los técnicos municipales.

Aguiar sostuvo que el expediente remitido por la Diputación es «un auténtico desastre» desde el punto de vista técnico y defendió que el requerimiento responde exclusivamente a los informes elaborados por funcionarios municipales.