Alto el fuego
El Concello de Vigo apoya a Ucrania y dona dos camiones de bomberos de «alto standing»
Los vehículos habían sido sustituidos por otros que incorporan nuevas tecnologías, pero «están en perfecto estado»
El Concello de Vigo dice no a la guerra y muestra su solidaridad con el pueblo ucraniano. «Parte del cónsul honorario de Ucrania nos decía que si teníamos algún material y, singularmente, camiones de bomberos que estuviéramos retirando del uso, que les vendría muy bien en algunas ciudades», recordaba el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Y efectivamente, el día llegó. El regidor no olvidó las palabras de los representantes de este país de Europa Oriental y les ha tendido la mano mediante la donación de dos camiones de bomberos de «alto standing». Uno de ellos, atenderá a una población de millón y medio de habitantes; el otro, se dirige a una zona de unos 15.000 residentes.
Según explicó Caballero, los vehículos habían sido retirados del uso activo y sustituidos por otros más avanzados, que incorporan nuevas tecnologías y materiales. El jefe de bomberos de Vigo valora que el equipo se encuentra «en perfecto estado» y que «se puede utilizar en muy buenas condiciones».
«Queremos desde Vigo contribuir en la causa noble, digna y extraordinariamente importante del pueblo de Ucrania, luchando por su libertad y atendiendo a su gente», proclamó el alcalde en el acto de donación. Los vehículos ponen este mismo lunes rumbo al país en conflicto de la mano de su cónsul honorario para que vuelvan a funcionar de forma activa allí.
El representante ucraniano manifestó que son «un instrumento muy importante para los catres porque los sitios a donde van están al lado de la línea del frente y están sufriendo continuos bombardeos, tanto de fusiles como de drones», por lo que el gesto de solidaridad del Concello se configura como una ayuda significativa para hacer frente a los incendios que a diario se producen en la frontera. «Muchas gracias, Ucrania os lo agradecerá siempre», concluyó el portavoz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Adiós a los conciertos de verano en los chiringuitos de Vigo
- Así será la revolución que vivirá el frente litoral de Vigo en Teis: alquileres «tasados» durante 75 años, calidad arquitectónica, vida comercial, grandes dotaciones públicas y un bosque
- El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
- La concesionaria del Cunqueiro cierra por primera vez el año con números rojos
- Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»
- El Concello de Vigo prohíbe la pantalla de la Diputación en Praza da Estrela para ver el España-Bélgica y Luisa Sánchez lo achaca al «sectarismo» del alcalde
- Condenan al Sergas por la extirpación «a ciegas» del útero a una joven de 33 años en Vigo