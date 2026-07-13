El Concello de Vigo apoya a Ucrania y dona dos camiones de bomberos de «alto standing»

El Concello de Vigo dice no a la guerra y muestra su solidaridad con el pueblo ucraniano. «Parte del cónsul honorario de Ucrania nos decía que si teníamos algún material y, singularmente, camiones de bomberos que estuviéramos retirando del uso, que les vendría muy bien en algunas ciudades», recordaba el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Y efectivamente, el día llegó. El regidor no olvidó las palabras de los representantes de este país de Europa Oriental y les ha tendido la mano mediante la donación de dos camiones de bomberos de «alto standing». Uno de ellos, atenderá a una población de millón y medio de habitantes; el otro, se dirige a una zona de unos 15.000 residentes.

Según explicó Caballero, los vehículos habían sido retirados del uso activo y sustituidos por otros más avanzados, que incorporan nuevas tecnologías y materiales. El jefe de bomberos de Vigo valora que el equipo se encuentra «en perfecto estado» y que «se puede utilizar en muy buenas condiciones».

«Queremos desde Vigo contribuir en la causa noble, digna y extraordinariamente importante del pueblo de Ucrania, luchando por su libertad y atendiendo a su gente», proclamó el alcalde en el acto de donación. Los vehículos ponen este mismo lunes rumbo al país en conflicto de la mano de su cónsul honorario para que vuelvan a funcionar de forma activa allí.

El representante ucraniano manifestó que son «un instrumento muy importante para los catres porque los sitios a donde van están al lado de la línea del frente y están sufriendo continuos bombardeos, tanto de fusiles como de drones», por lo que el gesto de solidaridad del Concello se configura como una ayuda significativa para hacer frente a los incendios que a diario se producen en la frontera. «Muchas gracias, Ucrania os lo agradecerá siempre», concluyó el portavoz.