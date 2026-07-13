El uso del carril bici coge carrerilla: repunta en Vigo y bate su mejor registro del año en junio

El uso de los carriles bici de Vigo pedalea con fuerza y cambia a una marcha más. Según los datos del informe municipal de movilidad, los itinerarios siguen sumando usuarios hasta batir el récord anual en el pasado mes de junio. La tendencia a coger carrerilla en la utilización de estas zonas confirma la consolidación de la bicicleta como medio de transporte, especialmente en los meses de mejores condiciones meteorológicas.

El tramo de la avenida de Camelias situado entre las calles Doctor Marañón y Venezuela volvió a ser el recorrido estrella al colocarse en el podio como el más transitado de la red ciclista viguesa. En junio registró un total de 13.243 usuarios, frente a los 12.583 contabilizados en mayo y los 11.610 de abril, lo que supone un incremento de más del 14% en apenas dos meses.

La avenida de Camelias no solo lidera el ranking mensual de los diez puntos de medición instalados en distintas ubicaciones de la ciudad olívica, sino que también domina el balance del trimestre con una media de 12.478 desplazamientos al mes. Muy por detrás, se sitúan el carril de Pizarro hacia Travesía de Vigo, con una media de 8.268 ciclistas mensuales, seguido por dos tramos de la avenida Castelao —de la calle Estrada a Grove y viceversa—, que superan ligeramente los 6.300 usuarios.

A nivel general en el cómputo trimestral, la media ha pasado de 273 tránsitos diarios en el primer periodo del año a 393 vehículos, durante el segundo. Es decir, un alza de casi el 44%. El impulso de estos carriles gana velocidad a medida que avanza el año, encadenando meses récord. El ritmo de crecimiento coincide también con la llegada del buen tiempo tras un invierno marcado por la lluvia, lo que facilita la utilización de este medio de transporte.

Una circulación «muy buena»

El informe concluye además que la calidad de la circulación en Vigo se mantiene en niveles «muy buenos». De los 40 itinerarios analizados, 29 obtienen la máxima calificación y los 11 restantes son considerados de una calidad «buena», sin que ninguno presente niveles regulares o malos.

Los representantes municipales del estudio valoran que los resultados reflejan la capacidad de la red viaria para absorber el incremento de desplazamientos, pese a las obras de humanización que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.