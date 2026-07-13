Carmen García Mateo preside su primer Claustro: «Da gusto ver esta sala ateigada, espero que sexa a tónica xeral»

Carmen García Mateo presidió este lunes su primer Claustro como rectora de la UVigo. La sesión constituyente del máximo órgano de representación universitario se prolongó durante casi cuatro horas al tener que celebrarse varias votaciones para elegir a los miembros de la mesa, el Consello de Goberno y de varias comisiones. También fue proclamada Sandra Martínez como nueva presidenta del Consello de Estudantes (Ceuvi), con 16 votos a favor y 1 en blanco.

García Mateo dio inicio a la sesión extraordinaria en el paraninfo de la Universidad celebrando la alta asistencia: «Da gusto ver esta sala ateigada, espero que sexa a tónica xeral en todos os claustros porque é o órgano de debate, o noso órgano parlamentario».

El nuevo Claustro es el resultado de las elecciones celebradas el pasado 6 de mayo y está integrado por 245 miembros, 220 elegidos y 25 natos. La sesión arrancó con la constitución de la mesa de edad y, a continuación, se conformó la mesa del Claustro, de la que forman parte la rectora, la secretaria xeral, Emma Rodríguez, y dos miembros designados por cada sector.

Solo se registraron más candidaturas que plazas en el sector PDI-A (profesorado funcionario) y finalmente las aspirantes más votadas fueron Elena Alonso y Mª del Mar Rodríguez. La mesa se completa con los representantes del PDI-B (resto de profesorado) Estefanía Paredes y Pablo Hernández; los estudiantes Judit Rodríguez y Mateo Sobrino; y Noelia Rivera y Natalia Cabaleiro, del Persoal Técnico de Xestión, Administración e Servizos (PTXAS).

El paraninfo acogió la sesión extraordinaria del Claustro. / Alba Villar

La elección de los 20 miembros del Claustro que formarán parte del Consello de Goberno requirió votaciones en todos los sectores. «Un síntoma maravilloso de que hai interese», destacó Carmen García Mateo.

Coral del Río, Mª Dolores Fernández, Mercedes Gallardo, Alma Gómez, la exvicerrectora Adela Sánchez, Francisco Javier García Cutrín, Uxío Pérez y Juan Surís fueron elegidos como representantes del PDI-A, mientras que Manuel Casal y Estefanía Paredes fueron los candidatos del PDI-B más votados. Los claustrales también designaron a sus ocho delegados estudiantiles y a los dos del PTXAS.

También formarán parte del órgano de gobierno universitario 15 miembros elegidos por el Claustro entre los decanos/as y directoras/es de centros, así como responsables de unidades docentes y de I+D+i. Entre los designados figuran los directores de Industriales y Telecomunicaciones, el decano de Ciencias Jurídicas, la decana de Económicas y la de Química, que formaba parte de la candidatura al Rectorado de Jacobo Porteiro.

Las urnas del paraninfo acogieron asimismo votaciones para elegir a los miembros de la comisión electoral, la encargada de elaborar los nuevos estatutos, la de reclamaciones y la asesora de la Valedora Universitaria. Y además fueron proclamados los integrantes de los consellos de campus de Ourense y Pontevedra.

Sandra Martínez, alumna de Derecho, es la nueva presidenta del Consello de Estudantes. / DUVI

El penúltimo punto del orden del día, previo a la aprobación del acta de la sesión, fue la renovación de la presidencia del Consello de Estudantes de la UVigo (Ceuvi). Sandra Martínez Gómez obtuvo el respaldo mayoritario para suceder en el cargo a Juan Santos.

Durante su intervención ante el Claustro, señaló que la representación estudiantil consiste en «saber escuchar, generar confianza y crear equipos con un objetivo común» y que cuenta con un equipo integrado por alumnos de los tres campus con una idéntica visión a la hora de ejercer esta responsabilidad: «compromiso, respeto y ganas de trabajar».

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Martínez Gómez, que actualmente es presidenta de la delegación de alumnos de Ciencias Jurídicas, además de formar parte de la junta de facultad, también ha representado a la UVigo en varios congresos estudiantiles. «Un consejo de estudiantes solo puede representar a los alumnos cuando ellos lo conocen y respetan. Ese es el reto. Si no lo ven, no sabrán quiénes somos», concluyó.