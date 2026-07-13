Calma chicha tras la sexta escala del «Ventura» con sus 3.300 turistas británicos
Habrá un paréntesis en la recalada de cruceros en el muelle olívico hasta el próximo día 22, cuando está prevista la llegada del «Mein Schiff 6»
La armadora británica P&O continúa liderando una temporada más el tráfico de cruceros del puerto de Vigo, esta vez sumando 28 escalas frente a las 20 de 2025.
Los atraques de sus buques Arcadia, Arvia, Aurora, Britannis, Iona y especialmente Ventura, representan el 23% del tráfico total de buques de turismo que desfilarán este año por el Muelle de Trasatlánticos vigués.
Precisamente el Ventura pasa este lunes por Vigo en su sexta escala de la temporada de las nueve que tiene confirmadas. En esta ocasión lo hizo con 3.300 pasajeros británicos que viajan atendidos por 1.200 tripulantes, en uno de sus frecuentes recorridos de una semana de duración desde su puerto base de Southampton hacia la costa atlántica ibérica y francesa en el que tras abandonar Vigo continúa a Lisboa, Leixões y Cherburgo.
Según las previsiones, el siguiente crucero que nos visite será el Mein Schiff 6, el próximo día 22.
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