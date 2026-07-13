El BNG denuncia 108 días de demora en la licitación del bus urbano de Vigo

El BNG de Vigo ha denunciado una demora «inxustificábel» de 108 días en la tramitación del nuevo contrato del transporte urbano, una licitación con un valor estimado de cerca de 470 millones de euros y considerada una de las de mayor volumen económico de la historia de la ciudad. La formación nacionalista alerta de que el retraso en la emisión del informe técnico necesario para valorar las ofertas está generando una «evidente inseguridade xurídica» y prolongando la situación de provisionalidad de un servicio esencial para los vigueses.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, recordó que la Mesa de Contratación abrió el pasado 12 de marzo el sobre B, correspondiente a los criterios sometidos a juicio de valor, y solicitó al servicio municipal de Transportes el informe de valoración de las ofertas. Según señala el Bloque, el plazo legal para emitir ese documento era de 10 días hábiles y concluyó el 27 de marzo.

Desde entonces, según la formación, se han comunicado hasta seis aplazamientos en la entrega del informe. Primero se fijó como fecha el 30 de abril; después se retrasó al 18 de mayo, más tarde al 8 de junio, luego al 12 de junio, posteriormente al 26 de junio y, finalmente, se comunicó una nueva demora de entre siete y diez días. Pese a ello, el BNG asegura que el informe sigue sin emitirse 108 días después, casi once veces más que el plazo legal previsto.

Igrexas considera que esta situación pone en cuestión la gestión municipal de un contrato clave para la movilidad de Vigo. «Estamos diante dunha tramitación absolutamente chapuceira nun dos contratos de maior volume da historia da cidade, que demostra a incapacidade de xestión do Goberno municipal», afirmó.

La formación nacionalista también critica que, en la última Xunta de Goberno Local, el ejecutivo municipal se limitase a instar a los funcionarios responsables a priorizar de forma inmediata los trabajos técnicos de valoración pendientes para asegurar su finalización sin más demoras. Para el BNG, esa decisión resulta insuficiente ante la acumulación de retrasos y la importancia del contrato.