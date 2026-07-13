Una banda itinerante dedicada a los «hurtos cariñosos» levanta la alerta policial en Vigo

El verano es una época de gran actividad para las bandas de delincuentes itinerantes. Tanto para las especializadas en los asaltos en viviendas como para otras que se lucran con otro tipo de ilícitos. Y en Vigo la Policía Nacional está tras la pista de un grupo que irrumpió este mes de julio en la ciudad y cometió varios de los conocidos como «hurtos o abrazos cariñosos», en los que los ladrones se acercan a personas vulnerables o de edad avanzada y, tras establecer contacto con ellas con cualquier tipo de excusa, acaban sustrayéndoles joyas de oro, relojes y hasta carteras para después huir y desaparecer. También se han recibido varias denuncias de un clásico timo igualmente obra de delincuentes que se mueven por toda España: el del «tocomocho».

Los «hurtos amorosos» son frecuentes y precisamente este lunes un comunicado policial informaba de la desarticulación de un grupo criminal en Zamora, un operativo que se saldó con cinco detenidos y la incautación de joyas valoradas en más de 40.000 euros. En Vigo, mientras, la investigación está en marcha tras una serie de sustracciones ocurridas a principios de mes. Hubo al menos cuatro casos en apenas dos días.

En plena calle

Estas bandas se caracterizan por su especialización y actúan en plena calle. Primero seleccionan a sus víctimas, generalmente personas mayores que llevan relojes de alta gama o joyas valiosas, para a continuación entablar conversación con ellas bien fingiendo conocerlas, para preguntarles por una dirección o para ayudarles con las bolsas de la compra. Ese acercamiento físico es el que aprovechan para, con habilidad, sustraer cadenas de oro, anillos o relojes que los perjudicados llevan puestos. Es tal la pericia que hay víctimas que no se dan cuenta de que les falta la alhaja hasta que llegan a casa.

Pues con esta investigación ya en marcha, en este julio también se han recibido otra serie de denuncias, en este caso por el timo del «tocomocho», ese en el que los estafadores se acercan a las víctimas haciéndoles creer que tienen un boleto de lotería premiado o un fajo de billetes auténticos que en realidad son falsos y que utilizan como reclamo para hacerse con dinero real o joyas. Siempre aparece en escena un cómplice para dar veracidad al engaño. Como en los «hurtos amorosos», los delincuentes actúan en la vía pública.

Nadie «regala» dinero en la calle

La Policía Nacional, a través de su jefatura superior de Galicia, ya advertía en junio del repunte del «tocomocho», insistiendo en que la principal herramienta contra esos delitos es la prevención. Por ello, recomienda a las familias alertar a sus allegados de mayor edad y recordarles que nadie regala dinero en la calle ni ofrece boletos premiados de forma improvisada.

También aconseja desconfiar de desconocidos que propongan una operación económica urgente en la vía pública, no acudir nunca al banco para retirar dinero y mantener la calma si se les intenta presionar para que actúen deprisa. En cuanto al «hurto amoroso», los consejos son similares, basados en la prevención y en desconfiar de personas desconocidas que se aproximan con actitud cariñosa.

Junto a Vigo, en este julio este tipo de ladrones también han actuado en Pontevedra, algo que no extraña a los investigadores ya que los delincuentes se mueven por distintas ciudades y provincias para hacerse con el mayor botín posible.