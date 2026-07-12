Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza

Desarrollar su propia red de Alta Velocidad, con casi cuatro décadas de retraso, pero repitiendo algunos de los peores errores de España en su implantación. El norte de Portugal se prepara para el gran salto adelante que supondrá el estreno del tren rápido que vertebre Galicia y todo el país vecino, situando «A Raia» a apenas media hora del aeropuerto de Francisco Sá Carneiro o el centro de Oporto. Pero los problemas no llegan solo con la construcción de la infraestructura, también de las estaciones.

Fue el caso de Coímbra, donde la solución propuesta «no sigue la técnica diseñada por Infraestruturas de Portugal en general», llevando a la anulación del concurso del segundo tramo de la línea a Lisboa. Y ahora será a las puertas de la frontera donde se copiará una solución que en España redujo costes pero también el número de viajeros: alejar las estaciones del centro urbano. Esto podría llegar en la que será la primera parada para los viajeros desde Vigo hacia el sur, en Valença do Minho, con una nueva terminal.

Así lo ha avanzado el presidente de su Cámara Municipal, José Manuel Carpinteira, quien apuntó el objetivo de «crear una nueva centralidad fuera de la fortaleza». Este objetivo llega dentró del Masterplan - Plano Estratégico do Centro Urbano el pasado viernes 3 de julio. Ese concepto de «nuevas centralidades» suele venir asociado a la creación de grandes barrios alejados del casco urbano con una parada a la que no es sencillo llegar ni a pie, ni en transporte público. Y con la especulación inmobiliaria como principal aliada.

Posible encaje del AVE a su paso por Valença / Simón Espinosa

El motivo que empuja a esta decisión es el trazado que seguirán las vías desde norte y sur de la localidad. El nuevo puente internacional sobre el río Miño será el mayor viaducto ferroviario de toda la península Ibérica, tal y como adelantó FARO el pasado año. Sus casi 4.400 metros repartidos entre ambos países se sitúan unos tres kilómetros aguas arriba respecto al actual, sobrevolando la depuradora de Guillarei y llegando a una cota diferente al territorio portugués. Por otra parte, la actual estación al sureste de la fortaleza queda encajonada, con una única vía en trinchera hacia el norte. Al mismo tiempo, apenas hay espacio para la construcción de andenes de hasta 400 metros de longitud necesarios para algunos convoyes de Alta Velocidad, lo que limitaría la operativa.

Precedentes en España

Esta tesis ha tenido multitud de ejemplos en toda España. Paradas como Segovia-Guiomar, Cuenca-Fernando Zóbel, Medina del Campo AV o Guadalajara-Yebes, edificado en unos terrenos propiedad de la familia de Esperanza Aguirre. Incluso en Galicia, dentro del Eje Atlántico, hay propuestas fallidas como la de Padrón. La terminal histórica ubicada ante la casa de Rosalía de Castro anotó 60.752 viajeros el pasado año frente a los 7.737 de la que añade «Barbanza» a su nombre y en la que solo se detienen los trenes rápidos.

A día de hoy Infraestruturas de Portugal no ha dado a conocer el trazado de la nueva línea entre Braga y la frontera, algo que según el ministro Miguel Pinto Luz se iba a producir el pasado verano. Será entonces cuando se podrá evaluar el alcance real de la propuesta de Carpinteira y, sobre todo, su afectación a los tráficos potenciales. La parada de Valença dará cobertura también a Tui y el resto de villas fronterizas, ya que no hay previsto otro apeadero hacia el norte.