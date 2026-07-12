«El túnel de Beiramar es una actuación compleja, pero en la que el Puerto ha demostrado no tener ninguna oposición siempre que se garantice el tránsito y la actividad»

En el plan de usos se establece la integración Puerto-ciudad como un eje fundamental. ¿Qué podemos esperar?

Para nosotros es algo clave, es un camino que ya iniciamos y en el que vamos a seguir. Siempre he dicho que la ciudad le ha dado muchas cosas al Puerto y esa riqueza tiene que revertir en los ciudadanos, no solo en la creación de empleo, sino también en abrirnos. Ya hemos iniciado actuaciones, pero en el futuro, y el plan estratégico lo definirá, va a ser una pieza importante, tenemos que seguir abriendo espacios, cuidando y escuchando a los vecinos no solo de Vigo, sino de los otros cinco municipios. Vamos a ser ambiciosos, porque con esas aperturas ganamos quizá más nosotros que la ciudad.

La ampliación del túnel de Beiramar. ¿Entra en sus planes?

Es una actuación compleja, pero en la cual el Puerto ha demostrado que no tiene ningún tipo de oposición, lo apoyaremos siempre que garanticemos ese tránsito y la actividad del Puerto. Lo que es cierto es que es una actuación que va a precisar el consenso de todas las administraciones, que trabajemos en conjunto. Pero mientras no se realice, iremos dando pasos en esa línea de integración.

¿Estará lista a final de año la nueva explanada junto a la lonja?

Siempre da cierto miedo decir plazos, pero debería estarlo, también esa parte de humanización que creo que será muy importante. Me fijo en muchos chavales que van a la biblioteca del Mar de Vigo que van a los muelles al atardecer o en la gente mayor y tener ese espacio, esa terraza, creo que será muy importante. A veces, pequeños cambios revolucionan y consiguen un muy buen impacto.

Este relleno generó mucha polémica en su día. ¿Habrá otros rellenos?

Como dije, vamos a elaborar un plan estratégico con diálogo y consenso con la comunidad portuaria y todos los colectivos. Pero también debemos entender que nos estamos jugando el futuro, nuestros puertos cercanos, sobre todo Leixões, están haciendo fuertes inversiones y nosotros debemos ofrecer la misma línea de atraque y las mismas características para que no nos pase como con los aeropuertos. Hay que hacer esa reflexión de qué queremos, siempre con el mínimo impacto.

¿Preocupa Leixões?

Preocupan las inversiones, porque va a crecer mucho y va a necesitar captar nuevos tráficos, pero también sé que Vigo tiene la capacidad de ofrecer los mismos servicios, somos mucho más competitivos porque nuestros tráficos están basados en atraer empresas a nuestra zona. Es importante, eso sí, competir en igualdad. Si hacemos las actuaciones que tenemos que hacer, Leixoes no es un peligro.

Por cerrar Beiramar. El Vigo Ocean Lab en la antigua nave de Fribesa. ¿Cómo está?

Para mí, es un proyecto personal como lo fue Peiraos do Solpor, en el que estoy liderando e implicado de primera mano. Seguimos avanzando en el diseño y en el trabajo y ha cogido impulso con esa presentación en Bruselas. Tras el verano, volveré con los avances que estamos realizando y reforzando con alianzas estratégicas. Nuestra idea es licitar la redacción del proyecto este año. Es una de las estrategias más importantes que tenemos.

¿Se conseguirá? ¿Hay que hablar con el Concello de Vigo?

No tengo ninguna duda de que se conseguirá, no suelo lanzar nada que no se vaya a hacer. Creo que es un proyecto que tiene la suficiente importancia como para que acabe captando el apoyo de todas las administraciones, no me planteo que ninguna se oponga. Y tampoco habrá trabas administrativas porque son terrenos portuarios.

Le preguntaba también por esa insistencia de Concello y Zona Franca en la nave para el «hub» audiovisual.

Y he tenido alguna reunión con Zona Franca, porque no descartamos los usos polivalentes dentor de las líneas en las que estamos trabajando. Pero lo importante es garantizar que el proyecto que estamos haciendo tenga garantías y el espacio suficiente para que no haya riesgos.

Mencionaba Peiraos do Solpor. Ya está a punto de salir del horno.

Es un proyecto emblemático, nuestra idea es abrirlo a finales de julio aunque luego quedarán detalles y, sobre todo, mejoras en el entorno que se seguirán ejecutando. Pretendemos abrir una ventana al fondo de nuestra vida, al océano, a eso que inspiró a Julio Verne, con una sensibilización ambiental. Y es un proyecto que están pensado mucho para los niños, en transmitirles esa sensibilidad de la necesidad de proteger el mar como yo lo hice con Félix Rodríguez de la Fuente.

Habla de un tercer silo en Bouzas, pero el segundo aún no ha empezado. ¿Saben algo del recurso?

Creemos que la resolución será para septiembre y eso nos ha generado un retraso porque nos interesaba haber empezado en verano, que es el momento de menos actividad. Pero bueno, son cosas que no dependen de nosotros. Es una obra muy importante porque hemos llegado a la capacidad máxima de la terminal y por eso tampoco descarto algún nuevo silo.