Tres heridos en un accidente múltiple con tres vehículos implicados en Cabral

Tres personas resultaron heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico múltiple registrado en la carretera N-555, en Vigo, en el que se vieron implicados tres vehículos.

El siniestro se produjo alrededor de las 00.30 horas en el kilómetro 6 de la citada vía, a la altura de la parroquia de Cabral, según informó el 112 Galicia.

La central de emergencias recibió la llamada de un particular que alertaba de la colisión y señalaba que las personas heridas se encontraban accesibles, aunque necesitaban asistencia sanitaria.

El 112 movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Vigo. También fueron informados los Bomberos de la ciudad y los efectivos de Protección Civil.

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Los profesionales sanitarios desplazados al lugar confirmaron posteriormente el traslado de tres personas heridas al centro hospitalario de referencia.