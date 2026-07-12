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Tres heridos en un accidente múltiple con tres vehículos implicados en Cabral

El siniestro se produjo de madrugada en el kilómetro 6 de la N-555 y los afectados fueron trasladados a un centro hospitalario

Centro de Emergencias del 112 Galicia.

Centro de Emergencias del 112 Galicia. / XOAN ALVAREZ

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R. V.

Tres personas resultaron heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico múltiple registrado en la carretera N-555, en Vigo, en el que se vieron implicados tres vehículos.

El siniestro se produjo alrededor de las 00.30 horas en el kilómetro 6 de la citada vía, a la altura de la parroquia de Cabral, según informó el 112 Galicia.

La central de emergencias recibió la llamada de un particular que alertaba de la colisión y señalaba que las personas heridas se encontraban accesibles, aunque necesitaban asistencia sanitaria.

El 112 movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Vigo. También fueron informados los Bomberos de la ciudad y los efectivos de Protección Civil.

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Los profesionales sanitarios desplazados al lugar confirmaron posteriormente el traslado de tres personas heridas al centro hospitalario de referencia.

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