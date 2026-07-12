«Es un momento muy importante y debemos ser ambiciosos. Nos estamos jugando el futuro de lo que queremos ser»

«A mí no se me ocurre ningún puesto más importante que ser presidente del Puerto de Vigo». Con esa declaración de intenciones, Carlos Botana afronta su cuarto año al frente de la Autoridad Portuaria y, además de hacer balance de esta singladura, mira a corto, medio y largo plazo los muchos desafíos en el horizonte, para los que promete, sobre todo, ser «ambicioso», palabra que repite a menudo en la conversación.

Las estadísticas reflejan una estabilización de los tráficos este año.

Desde que tomé la presidencia (en 2023), en estos tres años hemos tenido un incremento superior al 20% y hemos llegado a esa capacidad máxima que tiene el Puerto. Además, la situación geopolítica y, sobre todo, la situación en el estrecho de Ormuz, que se está alargando, hace que veamos una pequeña desaceleración en el último trimestre, sin que ningún puerto se vea inmune. Pero creo que nos estamos comportando bien, sí vemos bajadas en determinados tráficos con origen en China, Asia, pero mantenemos la estabilidad. No olvidemos, además, que venimos de un 2025 de récords en pesca congelada, coches o frutas.

¿Se han reformulado las previsiones para 2026?

Tenemos una gran ventaja, que toda la mercancía que viene al Puerto de Vigo están vinculada con las empresas de la provincia, cada tonelada está vinculada a la generación de empleo. Por eso conseguimos una fuerte resiliencia y no estar tan afectados como otros lugares y no estamos haciendo una reformulación, porque es imposible hacer esa previsión porque lo va a marcar la situación geopolítica. Vemos fluctuaciones pequeñas y lo que bajas un mes, lo puedes recuperar al siguiente. Mantenemos por ahora las previsiones.

¿Prohibido pecar de conformismo?

Hemos contratado al grupo Rede, de la UVigo, los mismos que nos hicieron el estudio sobre el puerto nodal, para que analicen el impacto de los tráficos del Puerto en la economía. Queremos saber lo que supone cada tonelada en creación real de empleo. Vemos los astilleros, con más de 9.000 empleos, los frigoríficos, la pesca, pero también que tráficos como la fruta están generando nuevas oportunidades. Además de Stellantis, claro.

Habla de ser considerado nodal. ¿Es optimista?

Para empezar, creo que somos un puerto único, vinculado totalmente con la economía, con el empleo y con un modelo que no hay en España. Eso lo estamos explicando en España, a la Comisión Europea. La batalla por ser nodal nunca la dejaré atrás, es una estrategia conseguir entrar en la red básica y el estudio de la Uvigo ha sido clave, ha puesto datos sobre la realidad y condiciones del reglamento. Hemos tenido muchas reuniones y, cada vez, se entiende más lo que somos e incluso la CE dice que si hiciese falta cambiar el reglamento se vería, pero creemos que no es necesario porque se alargaría en el tiempo y el año que viene debe ser clave. Haremos un observatorio para tener datos anuales y seguir, porque el dato mata relato.

Botana, durante un instante de la entrevista. / Alba Villar

¿Se sienten con apoyo del Gobierno central en este reto?

Estamos trabajando, es muy importante. A mí me gustaría siempre que hubiera una mayor implicación, porque a veces recibimos contestaciones o relatos que no se ajustan a la realidad. No debemos sentirnos complacidos, hay que seguir trabajando hasta que sea una realidad. La reunión en Bruselas fue importante, me gustó que tenían todos los informes y al final son datos objetivos.

¿Ser nodal sería un punto de inflexión en la historia del Puerto?

Sería ponerlo donde tiene que estar, es algo irrenunciable. No solo es conseguir subvenciones, que siempre lo pedimos, sino ver la importancia del Puerto de Vigo, un puerto moderno, vinculado a la economía, a la sostenibilidad, a la transición energética, todas esas cosas que dice la Unión Europea en su reglamento. No se puede seguir hablando de toneladas movidas y graneles.

Un aspecto importante de ser nodal es el acceso a más fondos y subvenciones para las inversiones. ¿Qué tienen en mente?

Hemos acabado recientemente el apartadero ferroviario en la Plisan, que han sido casi 40 millones y estamos trabajando con Puertos del Estado para captar subvenciones para esa actuación y otras, sobre todo pensando en la velocidad que tenemos que llevar en los próximos años.

¿En qué?

Tenemos un plan de inversiones que presentaremos al consejo de administración este mes, seguramente. Lo que puedo adelantar es que de aquí a 2030 nos planteamos más de 300 millones de inversión con líneas muy ambiciosas. Hablamos de un gran muelle de reparaciones en Bouzas de más de 50 millones, la posibilidad de construir un tercer silo de vehículos, el nuevo punto de control fronterizo. Será el plan estratégico el que nos marque el camino de un momento muy importante para el Puerto de Vigo, nos estamos jugando el futuro de lo que queremos ser.

¿Cuándo estará ese plan estratégico? ¿Y el de usos?

El estratégico, que es el más importante, espero que esté adjudicado en agosto para empezar a trabajar en él. Y el horizonte del de usos no depende de nosotros, se volverá a mandar al Gobierno como muy tarde en septiembre para su tramitación. Mi objetivo es tener ambos aprobados en 2027, uno define el futuro y el otro lo que marca es que las empresas no tengan problemas legales. Es importantísimo aprobar ambos y 2027 tiene que ser el año.