Los futuros diseñadores de Vigo se suben a la pasarela pisando fuerte

La creatividad salió del aula y tomó forma de pasarela en Vigo con la celebración de Sinergias 2026, el proyecto anual de Pin Factory Escuela Superior de Diseño de Moda. El Centro Comercial Plaza Elíptica acogió un desfile que reunió a más de 250 personas y en el que 18 alumnos y futuros diseñadores presentaron 80 outfits originales, fruto de meses de trabajo, aprendizaje y experimentación.

Más que una muestra de moda, Sinergias 2026 fue el reflejo de una manera de entender la formación: aprender haciendo.

La cantera de diseñadores en Vigo 'cosen' su futuro sobre la pasarela / EISV

Cada propuesta presentada nació de un proceso completo que abarca desde la investigación y la conceptualización hasta el diseño, el patronaje, la confección, el estilismo, la dirección creativa y la comunicación. Sobre la pasarela no solo se vieron prendas, sino también ideas, evolución personal y una mirada propia sobre el futuro de la moda.

El evento puso de relieve, además, la importancia del trabajo en equipo y de la conexión entre educación, empresa y ciudad.

En esta edición participaron la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV), responsable de imagen, sonido e iluminación; la agencia New Models Galicia, en la coordinación de modelos; y el Centro Comercial Plaza Elíptica, que apoyó la celebración de una cita ya consolidada en el calendario creativo vigués.

Pin Factory

Para Pin Factory, formar diseñadores va mucho más allá de enseñar técnicas: implica acompañar a cada alumno en el desarrollo de su creatividad, su pensamiento crítico y su capacidad para convertir una idea en un proyecto con identidad propia. Sinergias 2026 volvió a demostrar que la moda también se aprende viviéndola, compartiéndola y acercándola a la ciudad.

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Milagros, un siglo de vida rodeada de cariño

El centro de día Alendia vivió una jornada de esas que quedan guardadas en la memoria. Milagros Álvarez celebró sus 100 años de vida acompañada por su familia, los usuarios y el personal del centro, en una fiesta llena de emoción, sonrisas y mucho cariño.

Milagros cumplió 100 años rodeada de los suyos. / FDV

La homenajeada recibió numerosas muestras de afecto en un día muy especial. Su familia le hizo entrega de un set de enseres personales con útiles para el cuidado del cuerpo, mientras que desde el centro y sus compañeros quisieron sorprenderla con un ramo de flores. También recibió otro ramo de parte del alcalde, Abel Caballero, que se acercó a felicitarla personalmente y compartir con ella este momento tan señalado.

Al cumpleaños asistió el alcalde de Vigo, Abel Caballero. / FDV

No faltó la tarta con sus velas del 100, símbolo de una vida larga y llena de historias. Entre abrazos, fotografías y palabras de cariño, Milagros disfrutó de una celebración entrañable en la que todos quisieron acompañarla y hacerle sentir lo querida que es.

El centro de día quiso hacer una semblanza de su historia de vida plasmada en una serie de instantáneas de Milagros, desde muy joven hasta la actualidad, colgadas sobre un cuadro de corcho, como homenaje a la travesía vital de esta viguesa centenaria.

Fotos desde jovencita de Milagros. / FDV

Fue, sin duda, un día muy emotivo para la gran familia de Alendia, que celebró junto a Milagros un cumpleaños tan especial como irrepetible.

Tesol sopla 40 velas en el Museo do Mar

La empresa viguesa Tesol celebró su 40 aniversario con una fiesta muy especial en el Museo do Mar. El encuentro, bautizado como Tesol Fest, reunió a unas 110 personas entre empleados actuales, jubilados, proveedores y amigos de la compañía, en una tarde pensada para agradecer cuatro décadas de trabajo compartido.

Así fue la celebración de los 40 años de Tesol / Tesol

La celebración contó con catering, regalos para los asistentes, música en directo de grupos locales y la presencia de Supersoldadora, personaje icónico de la firma. Uno de los momentos más emotivos llegó con las intervenciones de Fernando Couñago, fundador de Tesol, y de Beatriz Couñago, adjunta de dirección, que dedicaron unas palabras de gratitud a todas las personas que han formado parte de la historia de la empresa.

Tesol

Los invitados también pudieron ver por primera vez un vídeo homenaje protagonizado por empleados de Tesol, en el que rememoran estos 40 años y explican qué significa para ellos la compañía. La fiesta se prolongó hasta la noche, con música, buena comida y bengalas que iluminaron la velada como pequeñas chispas de soldadura.

Carlos celebra sus 75 rodeado de familia en A Maceiriña

Carlos Araújo Enríquez cumplió 75 años y quiso celebrarlo como mejor se celebran las cosas importantes: alrededor de una mesa, con buena comida, muchas risas y la compañía de los suyos. La cita fue en el furancho A Maceiriña, un lugar perfecto para reunir a buena parte de su familia en una jornada llena de cariño y recuerdos.

Carlos Araújo (segundo por la derecha) celebró su 75 cumpleaños rodeado de los suyos. / FDV

Para Carlos, los regalos materiales ya no son lo esencial. Lo verdaderamente importante, cuenta, fue poder disfrutar de la presencia de sus tres hijos -dos hijas y un hijo- y de sus nietos. Después de 17 años viudo, reconoce que estos encuentros familiares son el mejor regalo posible: ver a la familia unida, compartir conversación y brindar por la vida.

La cantera de diseñadores en Vigo 'cosen' su futuro sobre la pasarela / EISV

En la imagen, Carlos aparece feliz, segundo por la derecha, acompañado por varias generaciones de su familia. Una fotografía que resume muy bien el espíritu de la celebración: alegría, unión y ese calor familiar que convierte un cumpleaños en un recuerdo para guardar.

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Desde Vive Vigo, celebramos también estos 75 años de Carlos Araújo, una vida que se festeja con lo más valioso: la gente que uno quiere. ¡Felicidades, Carlos!.