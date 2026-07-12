El estudio al aire libre en la playa de Samil de Hedi Ploegstra

La playa de Samil se vuelve un estudio de pintura. Desde hace un año, la artista holandesa Hedi Ploegstra pasa muchas de sus mañanas y tardes en la playa principal de la ciudad. Para captar los distintos paisajes que va dejando la luz, Ploegstra dedica su tiempo a esperar, a mirar con sus ojos azules lo que el día le proporcione.

De manera casi automática, Hedi primero se baña. Luego, abre el caballete y comienza a pintar lo que ve, como si de una artista impresionista del S.XIX se tratase. «Cuando empieza ese momento para mi no existe nada más», expresa Ploegstra de manera contundente. «Muchas veces la gente me habla, o personas que ya me conocen pasan a ver cómo va el cuadro, pero yo no me doy cuenta: estoy en otro mundo, en el que la pintura y yo hemos creado».

Graduada en Bellas Artes en Países Bajos, Hedi es una artista nata. «Mi madre era profesora de manualidades durante su tiempo libre. Por esta razón, mi casa estaba siempre llena de material con el crear cualquier cosa», afirma mientras abre su caballete.

Con gafas de sol y pamela blanca, declara cómo llegó a Vigo: «Todo empezó cuando estudiaba en la universidad. Allí fue la primera vez que me hablaron del Camino de Santiago». Y es que sí, gracias a su espíritu aventurero, Hedi Ploegstra decidió realizar la travesía a Compostela desde Francia. «Con una amiga de la facultad acordamos ir a Santiago. Cuando llegué me enamoré de Galicia y decidí quedarme», afirma Hedi.

Afincada en un primer momento en Ferrol, allí dio clases de pintura tanto particulares como en colegios. Con todo, después de realizar una de sus exposiciones en Galicia conoció al que es ahora su actual pareja. Antonio Quesada la trajo a Vigo y tanto le gustó que se quedó.

«En este momento tenemos nuestro estudio en Gondomar. Allí Antonio y yo nos juntamos para hacer nuestra arte. A veces nos ayudamos entre nosotros», afirma. A pesar de que ahora este haciendo una serie de paisajes aquí, al aire libre, también trabaja en su estudio.

Sus referentes

Hedi Ploegstra se inspira en Sorolla para pintar. También en Velázquez o Rembrandt, ya que – como ella buenamente afirma – «siempre he sido retratista, y no hay nadie que retrate mejor que Rembrandt». Con todo, son ahora la captación de los instantes lo que no la deja libre para otra cosa.

A través del óleo o acuarela, Ploegstra pinta lo que ve. Intenta guardar los colores, que varían según el día, en el lienzo o tabla en el que pretenda hacer permanente en el instante. Para ella su pincel es como una barita mágica con la que arreglar cualquier desastre.

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A finales de julio pretende ir hasta la playa de Carnota y al monte Pindo a continuar con esta serie pictórica de paisajes de Galicia. «Allí estaremos Antonio y yo un tiempo. Pero, no te creas que la serie solo consiste en Samil y eso, ¡eh!», afirma entre risas. Samil no es solo su estudio, Hedi también va a playas de Cangas como Menduiña o A Guarda a intentar hacer lo mismo: plasmar el instante para hacerlo eterno.