La noche viguesa se tiñe de (albi)celeste: cientos de argentinos celebran el pase a semifinales del Mundial en La Farola

Desde Cabo Estai a la desembocadura del río de la Plata hay poco menos de 10.000 kilómetros; pero de La Farola de Urzáiz a la calle República Argentina apenas se alcanza el centenar de metros. El centro de Vigo se tiñó anoche de (albi)celeste para celebrar el pase de la selección a las semifinales del Mundial. La enorme diáspora presente en la ciudad volvió a pasar la noche en vela para sufrir con una cuestión de primer orden para ellos: el sueño de conquistar su cuarta estrella.

El agónico triunfo en la prórroga ante Suiza, con dos tantos en la segunda mitad del tiempo extra reglamentario, rompió el silencio reinante desde las 3.30 horas en algunas zonas del «kilómetro cero» del ocio nocturno olívico. Al igual que en rondas anteriores, decenas de inmigrantes se reunieron para seguir el encuentro juntos y, sobre todo, sufrir con él. Normalmente escogían el restaurante «Picoteo» de las inmediaciones de Balaídos, donde el pasado martes se viralizaron unas imágenes de ellos festejando ante el estadio celeste.

Pero este sábado la «movida» mandaba y el cuartel general se trasladó a uno de los locales de conciertos más prolíficos del centro urbano. En la Sala Máster ubicada en el comienzo de Urzáiz y Colón se dieron cita argentinos, seguidores de Messi o simplemente curiosos que quisieron pasar una velada de sábado diferente. Oficialmente son algo más de 3.000 vecinos empadronados, pero en la práctica la cifra resulta mucho mayor. Prueba de ello fue que desde el pitido final hubo un goteo de decenas, incluso cientos de camisetas de Argentina cruzando hacia La Farola de Urzáiz.

Celebraciones de argentinos anoche en Vigo / FdV

No faltaba Maradona gracias a la popularización de las prendas vintage, pero tampoco otros menos habituales y decenas de banderas. La fiesta se prolongó desde poco después de las 5.30 horas a más allá de las 6 de la mañana sin que hubiera que lamentar daños personales ni materiales. Para animarlos, los pitidos de algunas motos y coches que celebraban con ellos o algunos despistados procedentes de otras discotecas que intuían el desenlace final del partido contra la Noruega de Haaland y el excéltico Larsen.

Allí replicaron todos los cánticos habituales de estas semanas en su país, empezando por el tema de Palmito que tomó el relevo del histórico «Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar». En él hablan de vengar la Copa que «robaron» al Diego hace 32 años y del último gran torneo de Messi con su selección. Tampoco faltó el «y ya lo ven, y ya lo ven, el que no salta, es un inglés» que anticipa el siguiente objetivo de sus iras.

Una cita con la historia... 40 años después

Y es que el rival en la siguiente eliminatoria está a la altura de la ocasión: Inglaterra. En uno de los pocos partidos en los que el deporte queda a un lado y la historia, geopolítica o incluso rivalidad cultural logran imponerse al esférico, los de Scaloni intentarán alcanzar su segunda final consecutiva. Lo harán ya sabiendo si reeditan la de Qatar 2022 contra los franceses o si lo harán contra España, ya que su segunda semifinal llegará el miércoles a las 21 horas.

La enorme expectación que generará el encuentro les hace pensar que cualquiera de los establecimientos utilizados previamente les va a quedar pequeño. Es por ello que algunos especulan con la reutilización de pantallas gigantes que Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra instalarán el día anterior para ver a España. «¿Por qué no? Es una opción, también somos vigueses», explicaban todavía en las celebraciones de anoche.

En ese caso, escenarios como el Auditorio de Castrelos o la Praza da Estrela podrían vivir una doble jornada histórica de fútbol. El partido será retransmitido en abierto por TVE, por lo que a diferencia de los encuentros del Celta no debería haber problemas de derechos.