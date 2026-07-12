«Con el apartadero ferroviario, vemos muchísimas muestras de interés de empresas internacionales por la Plisan. Esperemos que vayan fraguando»

Me voy hacia O Berbés. ¿Preocupa la pérdida de liderazgo a nivel europeo?

Hay que decir que el Puerto de Vigo sigue siendo líder en pesca fresca y congelada de consumo humano a nivel europeo. Sí es cierto que hubo un puerto que nos superó en toneladas en fresca, pero es uno que se dedica a la pesca para harina de pescado. Lo que me sorprende es a veces la política comunitaria de favorecer la pesca para harina de pescado, de bajo valor económico, y que se pongan trabas y complicaciones a la de consumo humano. Espero un giro con el nuevo comisario porque nos está afectando a todos. También nos afecta el precio del gasóleo, vivimos una situación complicada y sí que debe haber un cambio de modelo de gestión en el puerto pesquero, adaptarnos por un lado a las necesidades del mercado, temas de fileteado, lo que quiere el consumidor, pero también abrirnos a la venta online, a las nuevas tecnologías para poder dar algo distinto. Movemos casi 900.000 toneladas de pescado al año, de las que 30.000-40.000 son frescas y el resto congelado y conserva.

Lo que sí va como un tiro es la terminal de contenedores.

Estoy muy satisfecho porque sigue creciendo. El año pasado hubo momentos de saturación del 100% y en estos momentos estamos al 85%, no tenemos problemas de colapso, por lo que las medidas adoptadas por Termavi y el Puerto han sido buenas. Guixar es muy importante, ahí se mueven piezas de coches, pesca congelada, fruta, tecnología, mercancía de muy alto valor añadido que le gustaría a cualquier puerto. Si crece, la economía de la provincia seguirá creciendo.

Habrá que abrir el melón de la Plisan. Hay que sacarle partido de una vez.

Soy optimista, sobre todo en el último año estamos recibiendo muchísimas muestras de interés de empresas internacionales, para entrar en la parte que tenemos comercializada y esperemos que vaya fraguando. En el momento en que el Puerto cogió el liderazgo de la Plisan, que tenemos más del 60%, y empezamos a construir el apartadero ferroviario, vemos mucho mayor interés y hay que seguir en esa línea. Tiene unas oportunidades desde el punto de vista de precio del suelo, de conexiones al haber mejorado mucho sus prestaciones que hay una gran oportunidad, marca una diferencia.

¿Da envidia el desembarco en Ferrol de SAIC? También se habla de Indra en As Pontes. Podían haber sido una oportunidad.

Respecto al proyecto de SAIC, felicito al Puerto de Ferrol porque será un proyecto tractor y toda empresa que se apte para Galicia va a ser bueno para todos. Ayudará también a empresas auxiliares que hay aquí y otras que ahora no existen y se puedan asentar en la Plisan. Como dije, no descartamos buscar nuevos proyectos y esperamos que se materialicen en breve.

La obra del apartadero está finalizada. ¿Qué toca ahora?

Saldrá este año la licitación para su gestión, estamos acabando los pliegos con la empresa Ineco.

¿Y la autopista ferroportuaria?

Lo que dependía de nosotros, la obra del apartadero, está acabada y en un tiempo récord. Quedaría que se finalicen las obras entre Redondela y Guillarei y lo que pedimos también es que se agilice la conexión a la meseta por el sur, a través de Zamora. El Ministerio tiene que hacer una muy fuerte inversión en el corredor atlántico.

Además se está haciendo una modificación urbanística en la Plisan. ¿Qué pretenden con ella?

Va a ser también importante, para una vez que empiecen a asentarse empresas darle servicios. No hay que olvidar también la licitación del área MI, debido a que muchos proyectos que nos llaman son grandes demandantes de suelo y de consumo energético. Es importante tener superficies disponibles. Y vuelvo a insistir, ese apartadero logístico, no solo ferroviario, marca una gran diferencia.

¿Seguiremos mejorando la cifra de cruceristas?

Hemos conseguido estar en los mejores números de siempre y queremos continuar en esa línea de 140-150 cruceros al año, creemos que es el número ideal para no generar problemas ni saturaciones y recibimos mucha satisfacción de las navieras.

Una pregunta más en clave personal. El Puerto ha sido en muchas ocasiones un trampolin ¿Se plantea otra cosa, le han tanteado?

Mi objetivo es conseguir el mejor puerto que se pueda y a mí no se me ocurre ningún puesto más importante que ser presidente del Puerto de Vigo, es una institución que tiene una importancia no solo a nivel local, de la máxima relevancia y en mi mente solo está centrarme en esta gestión porque vienen unos años muy importantes para definir nuestro futuro.