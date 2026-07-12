Una de las aerolíneas del golfo Pérsico aterriza en Vigo: Kuwait Airways ofrece billetes en Peinador desde 400 euros

No es habitual la llegada de nuevas aerolíneas al aeropuerto de Vigo. A la espera de que se concrete si la húngara Wizz Air acaba devolviendo los vuelos internacionales con la ruta desde Londres-Luton este invierno, una nueva compañía ofrece Peinador en su menú de destinos. Y lo hace de la mano de la actual líder de la terminal, que afianza así su crecimiento tras superar la pandemia. Air Europa y Kuwait Airways acaban de recuperar su acuerdo de códigos compartidos para los vuelos entre diversas ciudades españolas y la capital del emirato.

El aterrizaje de esta aerolínea en Vigo será solamente informático, en los sistemas de búsqueda o los paneles de salidas como el de Aena, donde sí que figuran todas las compañías que tienen acuerdos de vinculación con las que «ponen» el avión y la tripulación. Esto explica que Air France, Aeromexico, Level o la rumana Tarom figuren en la página del gestor aeronáutico.

En el nuevo acuerdo se incluyen tanto rutas «ibéricas» como Alicante, Bilbao, Gran Canaria, Lisboa, Oporto y Palma de Mallorca; como varias al otro lado del océano Atlántico. Es el caso de Bogotá, Miami o Sao Paulo, consolidando así la posición de Barajas como hub entre América y Asia. Precisamente esa condición es la que Turkish Airlines, poseedora del 26% de su capital desde el verano pasado, valoró para entablar su puente aéreo con Estambul.

Vuelos entre Vigo y Kuwait ofertados por Kuwait Airways en su web / Kuwait Airways

De esta manera es posible comprar billetes por 398 euros (precio base para el 20 de julio) en un viaje de menos de 11 horas, con una escala de tres en Madrid para volar de noche hacia el este. El primer tramo desde Peinador se realiza en la primera frecuencia de la tarde de Air Europa (UX7317) mientras que la segunda es en uno de los aviones más nuevos y lujosos de la compañía pérsica: el A330-900neo de Airbus. En el resto de fechas los precios medios oscilan entre los 500 y 700 euros, aunque son habituales los «llenos» para el trayecto completo.

Con capacidad para 278 personas distribuidas en tres clases, este modelo se ha convertido en su caballo de batalla para abrirse un hueco en Europa. Niza, Milán, Ginebra, Manchester o Ámsterdam son algunos de los destinos que ya opera, además de tres en España: Madrid y Barcelona (martes, miércoles, jueves y domingos) y Málaga, con tres frecuencias semanales durante el verano.

Una pica más en Asia

Pero este pequeño emirato en la parte más al norte del golfo Pérsico no tiene por qué ser el destino final. Con 5,11 millones de habitantes cuenta con el rascacielos curvo más alto del mundo, el Al Hamra de 411 metros. Además, desde el aeropuerto de Kuwait City su aerolínea de bandera ofrece una nutrida red de destinos en Asia, especialmente en India (ocho) y Oriente Próximo.

Red de destinos de Kuwait Airways desde su hub en el Golfo Pérsico. / Flightconnections

Kuwait Airways se convierte así en una alternativa más para viajar desde Vigo a Asia. En la actualidad Qatar Airways y Etihad ya ofrecen billetes combinados con origen o destino en Peinador. La primera es propietaria de un 25% de IAG, la matriz de Iberia y Vueling, con las que ofrece códigos compartidos en casi todos sus vuelos. La segunda, mediante un acuerdo comercial con Air Europa, que sigue teniendo en el grupo Air France-KLM su principal apoyo internacional.

Esta distribución podría alterarse de fructificar los planes de Turkish para Air Europa, líder indiscutible en Peinador con 56 vuelos semanales y más de 400.000 viajeros al año hacia su hub de Madrid. Mientras tanto, Vigo ante un nuevo nicho de merado inesperado.