Trabajo municipal
Vigo incorpora 24 bomberos y conductores interinos mientras prepara una nueva oferta de empleo con ocho plazas
Los nuevos efectivos deberán superar el curso de formación antes de incorporarse al servicio
El Ayuntamiento de Vigo reforzará el servicio municipal de extinción de incendios con la incorporación de 24 nuevos funcionarios interinos, tras la aprobación este viernes en la junta de gobierno local del nombramiento de 20 bomberos y cuatro conductores.
Los nuevos efectivos ocuparán plazas vacantes de manera temporal y deberán completar previamente el curso de formación teórico-práctico obligatorio antes de incorporarse al servicio. Una vez superada esta fase, desempeñarán sus funciones como funcionarios interinos hasta que las plazas sean cubiertas de forma definitiva, con un límite máximo de tres años, tal y como establece la legislación.
El alcalde, Abel Caballero, enmarcó estas incorporaciones en la política municipal de refuerzo de la plantilla de los servicios públicos. Recordó que el pasado mes de junio ya tomaron posesión cinco bomberos como funcionarios de carrera y otros siete conductores procedentes de la oferta pública de empleo.
Además, la junta de gobierno dio luz verde a la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2025 para el servicio, que incluirá ocho nuevas plazas, con el objetivo de seguir incrementando la plantilla y cubrir las vacantes existentes.
Viviendas
En materia de vivienda, el gobierno local informó también de que el Ministerio ha concedido una prórroga para ejecutar el proyecto de construcción de 27 viviendas protegidas en alquiler en una parcela municipal de Esturáns, lo que permitirá mantener la subvención estatal de 1,5 millones de euros vinculada a la actuación.
Según explicó Caballero, el contrato para levantar el edificio ya ha sido adjudicado por 6,4 millones de euros e incluye tanto la redacción del proyecto de ejecución como la construcción del inmueble. La empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para presentar el proyecto definitivo y de un plazo de 24 meses para ejecutar las obras.
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