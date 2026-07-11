Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»

Seis años de actuaciones después los chiringuitos se quedan sin conciertos a la espera de una solución. Víctor Fernández Quinteiro, propietario de la concesión de varios chiringuitos, advierte de que «sin conciertos en mis chiringuitos voy a tener que despedir a gente» debido a que se reducirá el consumo sin la presencia del público.

Víctor reconoce que «alguna vez el concello dijo que no se podían hacer conciertos, pero hacían la vista gorda». Hasta ahora. Las actuaciones musicales en directo han adquirido cierta notoriedad y han pasado de ser un caso aislado a ser habituales en cualquier quiosco de playa y a la vez han surgido quejas tanto por parte de hosteleros como por parte de los usuarios de los arenales.

Aunque los explotadores de la concesión y sus trabajadores se vean perjudicados por perder los conciertos no son los únicos damnificados. El público que se acercaba atraído por el buen ambiente y los grupos de música que actuaban diariamente echarán en falta las actuaciones.

Grupos afectados

Gago, integrante del grupo vigués Mala Herba, se declara «bastante afectado» debido a que «perderá 9 conciertos que tenía programados». Los bolos son un complemento a su empleo, sin embargo, otros compañeros profesionales sí que se verán dañados al perder las fechas que tenían previstas. Desde Boiro, Marcos Gómez, del grupo Music Box, traslada su gran enfado por «la falta de soluciones y, sobre todo, de información» por parte del Concello que dice «no atender» sus reclamos. Él y su grupo tenían «15 actuaciones» y lamentan perder el «escaparate» que suponía para ellos.

Algo similar le sucedió a Pablo Somoza, de Somoza Trío. Tenían 2 actuaciones por delante y para ellos «era una forma de darse a conocer» ya que son de Vilagarcía y normalmente trabajan en el área del Salnés. Trío Somoza iba a actuar en el Chiringuito de Samil este jueves, pero no llegó a hacerlo ante el veto del Concello. El chiringuito de Samil ha anunciado este viernes a través de sus redes sociales que aún no harán ningún comunicado «puesto que el Concello de Vigo ha pedido que esperemos al lunes».

«Hace 10 días se olía la situación» por este motivo Fernández Quinteiro trató de concertar una reunión con la concejala de Medio Ambiente. Su intención era encontrar una solución como ocurre en el concello vecino: «Nigrán lo ha regulado y la Xunta no dice ni mu» ante las quejas que se estaban interponiendo. Su petición para la reunión no ha obtenido respuesta por parte de la Concellería y la notificación avisando del cese de los conciertos terminó llegando a todos los propietarios de la explotación de los chiringuitos.