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Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas

Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas

Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas

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Vista de la playa de Panxón, años 50 / ARCHIVO AUDIVISUAL DE NIGRÁN

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Patricia Pedrido Davila

Hilda Gómez

Mucho ha cambiado el litoral de las Rías Baixas en las últimas décadas. Aquellas playas salvajes, con inmensas dunas, han ido sucumbiendo ante la urbanización (paseos, aparcamientos, accesos...) y la presión turística. Extendemos la toalla sobre aquellos arenales del pasado en los que había sitio para todos.

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