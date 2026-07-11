GALERÍA HISTÓRICA
Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas
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Mucho ha cambiado el litoral de las Rías Baixas en las últimas décadas. Aquellas playas salvajes, con inmensas dunas, han ido sucumbiendo ante la urbanización (paseos, aparcamientos, accesos...) y la presión turística. Extendemos la toalla sobre aquellos arenales del pasado en los que había sitio para todos.
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