Los montes de Vigo reclaman un gran pacto institucional para garantizar su futuro

La Mancomunidad de Montes de Vigo aprovechó este sábado la celebración de su 30 aniversario para lanzar un llamamiento a las principales administraciones con el objetivo de impulsar un gran acuerdo que garantice el futuro de los montes periurbanos de la ciudad. El acto, celebrado en el Parque Forestal de Beade bajo el lema Por un pacto con la sociedad viguesa, sirvió además para constituir la Fundación Montes de Vigo 2046, concebida como una herramienta para reforzar la colaboración institucional y afrontar los retos ambientales de las próximas décadas.

Durante su intervención, el presidente de la Mancomunidad, Uxío González, defendió que la creación de la fundación marca «el inicio de una nueva etapa» para los montes comunales de Vigo, con la vista puesta en desafíos como el cambio climático, la prevención de incendios, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos.

González reivindicó el papel de los montes vecinales como «una auténtica infraestructura verde al servicio de la ciudad» y aseguró que «los montes de Vigo son un gran proyecto de ciudad». En este sentido, invitó expresamente al Concello de Vigo, la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra a incorporarse a la nueva fundación y abrir, tras el verano, un proceso de diálogo que permita alcanzar compromisos estables de colaboración para los próximos años. «Necesitamos un gran pacto entre las comunidades de montes, las instituciones y la ciudadanía que garantice la conservación de este patrimonio colectivo y su papel esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras», afirmó.

La Fundación Montes de Vigo 2046 nace con el horizonte del cincuenta aniversario de la Mancomunidad y pretende servir de punto de encuentro entre las comunidades de montes, las administraciones públicas, la Universidade de Vigo, el tejido empresarial y las entidades sociales. Entre sus objetivos figuran el impulso de proyectos relacionados con la prevención de incendios, la protección de la biodiversidad, la gestión del agua, la captura de carbono, la conservación de los parques forestales, la educación ambiental y la participación ciudadana.

La jornada también sirvió para hacer balance de las tres décadas de trayectoria de la Mancomunidad de Montes de Vigo, creada en 1996 como la primera de Galicia. Actualmente integra a trece comunidades de montes —Beade, Cabral, Candeán, Castrelos, Comesaña, Coruxo, Lavadores, Matamá, Oia, Saiáns, Teis, Valladares y Zamáns— además de la Entidad Local Menor de Bembrive, gestionando de forma conjunta cerca del 15 % del territorio municipal.

Durante estos años, la entidad ha impulsado la creación y mejora de parques forestales, miradores, áreas recreativas, espacios socioculturales y una extensa red de senderos que han convertido los montes periurbanos en uno de los principales espacios naturales de la ciudad.

Comuneros históricos

Otro de los momentos destacados del aniversario fue el homenaje a siete personas consideradas pioneras en la recuperación y defensa de los montes vecinales en mano común en las parroquias viguesas. Entre los reconocidos figuraron comuneros históricos como Higinio Leirós, Juan Francisco Crespo, Xurxo González, Manuel Alonso y Antonio Comesaña, además de Manuel Estévez y Gregorio Álvarez, ambos homenajeados a título póstumo.

El acto contó también con la participación del profesor Juan Picos, patrono honorífico de la Fundación Montes de Vigo 2046, así como de representantes de las distintas administraciones, entre ellos la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez; el concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; y el delegado especial del Estado en la Zona Franca, David Regades.