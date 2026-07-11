El mar de Vigo homenajea a su patrona

La comunidad marinera se vuelca en el homenaje a su patrona, la Virgen del Carmen, y en el recuerdo emocionado a los que ya no están. Vigo celebró un intenso programa de actos desde primera hora de la tarde que culminó con la procesión y la ofrenda marítima y con el regreso de la imagen a la iglesia de San Francisco.

Previamente, el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Vallín, presidió la misa solemne en la que Pili Nogueira, en representación del colectivo de rederas, pronunció unas palabras. Afortunadamente, la 'Estrella de los Mares' intercedió y el programa de actos no se vio afectado por los más de 5.000 rayos que la tormenta eléctrica de este sábado dejó en toda Galicia durante la tarde.

Y, tras la tradicional ofrenda en el monolito del recuerdo, que este año tuvo un sentido reconocimiento a los dos guardias civiles fallecidos en Barbate y a la tripulación del pesquero portugués Carlos Cunha, la imagen de la Virgen fue embarcada en el Novo Baloeiro para la procesión marítima.

Una veintena de embarcaciones engalanadas para la ocasión la escoltaron a lo largo del litoral vigués desde Bouzas hasta A Guía. Además de barcos de la flota de cerco, participaron el histórico Rías Bajas, la goleta Evangelina y embarcaciones de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, R.C. Náutico, Liceo Marítimo y Mar de Ons.

Procesión de la Virgen del Carmen en el puerto de Vigo este sábado 11 de julio / Alba Vllar

La ofrenda floral, con todos los barcos en formación circular, fue seguida con emoción por todos sus tripulantes y también en tierra desde diferentes puntos como el puerto pesquero o el muelle de trasatlánticos.

El jueves, el día grande

Un año más la Autoridad Portuaria ha adelantado esta celebración en un par de fechas al sábado previo al propio día del santoral, ya que el 16 de julio no es festivo en la ciudad y hubiera provocado que la asistencia fuera menor.

Este jueves la imagen de la Virgen del Carmen volverá a navegar por las Rías Baixas, con procesiones marítimas en Moaña, Cangas o Aldán. En el caso del primer municipio morracense se incluyen verbenas y varias actividades para culminar el día grande de la gente del mar.